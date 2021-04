Während die US-Börsen zum Teil neue Rekorde feiern, herrscht auf dem Frankfurter Börsenparkett Langeweile. Dabei gibt es reihenweise Themen abzuarbeiten, vor allem wegen der laufenden Berichtssaison. Zudem beginnt an diesem Dienstag das nächste Fed-Meeting, dessen Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht werden. Was auf Unternehmensseite wichtig ist, sehen Sie im Video.

