Ifo-Exporterwartungen auf höchstem Stand seit Januar 2011

Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im April von 23,8 auf 24,6 Punkte gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Januar 2011, wie das Ifo Institut berichtete. "Unter den deutschen Exporteuren hat sich die Stimmung verbessert. In vielen Ländern zeigt sich die Industrie von der Pandemie kaum beeinträchtigt", erklärte das Institut. "Davon profitiert die Nachfrage nach deutschen Exportgütern deutlich."

Bank of Japan erwartet auch im kommenden Jahr solides Wachstum

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Wachstumsprognose für Japans laufendes Geschäftsjahr leicht angehoben, da sie einen Aufschwung dank der globalen wirtschaftlichen Erholung vorhersagt. Es sei dennoch unwahrscheinlich, dass die Inflation das Ziel der Notenbank von 2 Prozent in den nächsten drei Jahren erreichen werde, teilten die Währungshüter mit. Trotz der schwachen Inflationsprognose hielt die Bank an ihrer Geldpolitik fest. Die Zentralbank behielt ihr Ziel für den Leitzins bei minus 0,10 Prozent und ihr Ziel für die Rendite der zehnjähriger Staatsanleihen bei etwa Null.

Chinas Industrie kann Gewinne im März nahezu verdoppeln

Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im März weiter kräftig gestiegen. Sie kletterten um 92,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Im ersten Quartal legten die Gewinne damit um 137 Prozent zu, auch dank der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Aber auch im Vergleich zum ersten Quartal 2019 stand ein Wachstum von gut 50 Prozent zu Buche.

Spahn: Entscheidung zu mehr Rechten für Geimpfte soll am 28. Mai fallen

Nach dem Impfgipfel hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Zeitplan für mögliche Erleichterungen für Corona-Geimpfte genannt. Am 28. Mai soll der Bundesrat final über die Vorschläge der Bundesregierung über Rechte von Geimpften entscheiden, sagte Spahn in einem ARD-Extra. Das Kabinett werde seine Vorschläge in der kommenden Woche vorlegen.

Kommunen fordern schnelle Klarheit über Grundrechte für Geimpfte

Die Kommunen vermissen nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern Ergebnisse zum Umgang mit Geimpften. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, forderte im Deutschlandfunk laut dem Sender eine schnelle Entscheidung über die Frage, ob die Grundrechte auch bei zweifach gegen das Coronavirus Geimpften noch eingeschränkt werden dürfen. Dies sei eine juristische Frage und er finde es bedauerlich, dass man hier keine klare Position ergriffen habe.

Union sackt in Umfrage auf historisches Tief

Das Umfragetief von CDU/CSU hält unvermindert an. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf nur noch 23 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine neue repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. Das ist laut den Angaben 1 Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste je von Insa gemessene Wert in seinen Umfragen seit 2012. Gleichauf liegen die Grünen mit unverändert 23 Prozent.

Scholz und Le Maire stellen gemeinsam nationale Corona-Aufbaupläne vor

Die Finanzminister von Deutschland und Frankreich werden am Dienstag ihre jeweiligen nationalen Corona-Aufbaupläne gemeinsam der Presse vorstellen. Der EU-Wiederaufbaufonds sei zusammen begonnen worden, deshalb "freue ich mich sehr, dass Bruno Le Maire und ich morgen gemeinsam unsere Aufbaupläne vorstellen werden", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag auf Twitter.

Deutschland und Frankreich für 21 Prozent Mindeststeuer

Deutschland und Frankreich würden einen weltweiten Mindeststeuersatz von 21 Prozent mittragen, wie er von der US-Regierung ins Spiel gebracht wurde. Dies sagten der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire im Gespräch mit Zeit Online und der französischen Zeitung Le Figaro. "Persönlich hätte ich nichts gegen den US-Vorschlag einzuwenden", sagte Scholz. "Sollte das das Ergebnis der Verhandlungen sein, wären auch wir damit einverstanden", erklärte Le Maire.

Maas: Verhältnis zu den USA hat sich unter Biden wieder "zum Guten" entwickelt

Nach Einschätzung von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA unter der Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder "zum Guten" entwickelt. Er habe bereits jetzt "gefühlt mit meinem Amtskollegen (Antony Blinken) schon öfter gesprochen als mit seinem Vorgänger in der gesamten Amtszeit" von Donald Trump, sagte Maas nach Angaben der Deutschen Atlantischen Gesellschaft (DAG) in der Veranstaltungsreihe "Atlantic Talk".

Draghi wirbt im Parlament für milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplan

Mit eindringlichen Worten hat Italiens Ministerpräsident Mario Draghi im Parlament für seinen Corona-Wiederaufbauplan im Umfang von über 220 Milliarden Euro geworben. Es gehe um das "Schicksal des Landes, seine Glaubwürdigkeit sowie um seinen Ruf als Mitgründer der EU und führender Akteur in der westlichen Welt", sagte Draghi vor den Abgeordneten in Rom. Ein Großteil des Geldes soll die EU beisteuern.

Biden will mit höherer Kapitalertragssteuer Familienpolitik finanzieren

US-Präsident Joe Biden will mit einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer seine Reformpläne für die Familienpolitik finanzieren. Die geplante Steuererhöhung für Einnahmen aus Aktienverkäufen und anderem Vermögen werde nur wohlhabende US-Bürger mit einem Jahreseinkommen von 1 Million Dollar betreffen, sagte Brian Deese, Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Dies gelte für 500.000 Haushalte und damit 0,3 Prozent der Steuerzahler.

Kanadas Minderheitsregierung übersteht Vertrauensabstimmung

Die kanadische Minderheitsregierung von Premierminister Justin Trudeau hat am Montagabend eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. 178 Abgeordnete des Unterhauses billigten das Budget im Umfang von 101,4 Milliarden kanadischen Dollar (67 Milliarden Euro), das die liberale Regierung in der vergangenen Woche vorgelegt hatte. 159 Abgeordnete lehnten den Haushalt ab, mit dem das Land aus der Corona-Krise geführt werden soll.

Südkorea BIP 1Q +1,6% gg Vorquartal, +1,8% gg Vorjahr

Südkorea BIP 1Q PROGNOSE +0,9% gg Vorquartal, +1,0% gg Vorjahr

