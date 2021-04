San Diego (ots/PRNewswire) - elago ist UNIVERSTAR beigetreten und hat gerade die neue BT21-Kollektion herausgebracht! elago ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine globale Lizenzvereinbarung mit LINE FRIENDS über BT21 abgeschlossen hat. elago freut sich, sein Portfolio an Partnerschaften zu erweitern.Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu kreieren, die nützlich und schön sind. elagos Designer sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dabei sind sie zuversichtlich, dass sich der Kunde in das Produkt verlieben wird, wenn es in seine Hände gelangt.Die BT21 Kollektion von elago umfasst iPhone 12 und 11 Hüllen, AirPods 1 & 2 Hüllen, AirPods Pro Hüllen, Galaxy S21 Hüllen, Galaxy Buds Pro/Live Hüllen und Apple Watch Armbänder! Jedes Produkt ist von einem BT21-Charakter inspiriert: KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA und COOKY. Die BT21-Kollektion von elago bietet eine breite Palette an Produkten, die perfekt für jeden UNISTARS sind!Die BT21-Kollektion von elago bietet durchsichtige Hüllen für Ihre Technik mit einem süßen Design Ihres Lieblings-BT21-Charakters! Jedes Produkt in dieser Kollektion zeigt jeden Charakter als süße Geschmacksrichtung. Die BT21 iPhone 12 und iPhone 11 Hybrid-Klarsichthüllen bieten großartigen Fallschutz und sind gleichzeitig MagSafe-kompatibel für das iPhone 12. Die BT21 Galaxy S21 Hüllen sind eine Hybrid-Struktur mit Hochglanz-Finish, die kabelloses Aufladen unterstützt und das Aufladen für Galaxy Buds ermöglicht. Die BT21 AirPods Pro, AirPods 1 & 2 und die Galaxy Buds Live/Pro Hüllen ermöglichen kabelloses Laden und bieten gleichzeitig klaren Schutz. Die BT21 Apple Watch Armbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich und sind mit allen Apple Watch Serien kompatibel!Die BT21-Kollektion von elago ist ab sofort auf elago.com erhältlich und demnächst auch bei Amazon. Bleiben Sie dran für den Rest der BT21 | elago offiziellen Merchandise-Kollektion inklusive Handy-Ständer, Uhrenständer und MagSafe-Zubehör!elago ist in erster Linie ein Design-Unternehmen. Ihr Motto ist "simple sophistication", denn sie kreieren Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle ihre Designs werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert. elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards. Sie haben auch frühere Markenkollaborationen mit BlackPink, Disney und Star Wars.Verfügbar auf:elago.com (U.S. and International shipping):BT21 iPhone 12 Mini-HüllenBT21 iPhone 12 / 12 Pro-HüllenBT21 iPhone 12 Pro Max HüllenBT21 iPhone 11 HüllenBT21 AirPods Pro HüllenBT21 AirPods 1 & 2 HüllenBT21 Galaxy S21 HüllenBT21 Galaxy Buds Live/Pro HüllenBT21 Apple Watch ArmbänderAmazon.de (DE Shipping):BT21 iPhone 12 Mini-HüllenBT21 iPhone 12 / 12 Pro-HüllenBT21 iPhone 12 Pro Max HüllenBT21 iPhone 11 HüllenBT21 AirPods Pro HüllenBT21 AirPods 1 & 2 HüllenBT21 Galaxy S21 HüllenBT21 Galaxy Buds Live/Pro HüllenBT21 Apple Watch ArmbänderInstagram:@elago.dePressekontakt:Chantal WithersSocial Media Marketersm@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1497446/BT21__elago_Collection.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1497445/BT21__elago_Collection_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154319/4899989