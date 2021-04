Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, konnten am Vortag weiter zulegen und im Tageshoch 11,60 Euro erreichen. Aktuell befinden sich die Titel von Leoni im frühen Handel am heutigen Dienstag bei 11,54 Euro. Der Stopp der Long-Position wurde am Vortag bereits auf 11,00 Euro nachgezogen und könnte nun auf 11,50 Euro weiter ...

