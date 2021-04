Das spricht zunächst gegen dauerhaft niedrige Preise für konventionelle Energie Das OPEC-Treffen am 28. April dürfte recht entspannt verlaufen. Die wirtschaftliche Erholung erlaubt höhere Fördermengen, während die vorige Angebotsdisziplin für ansehnliche Ölpreise sorgte. Allerdings dürfte die "Wiedereröffnungsfreude" in diesem Sektor verhaltener als in anderen zyklischen Sektoren ausfallen, wie unser "Chart der Woche" zeigt. Die Kursentwicklung des (fossil dominierten) Energiesektors relativ zum ...

