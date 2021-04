Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der ATX verlor gegen 9.30 Uhr 0,29 Prozent auf 3.248,68 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,27 Prozent auf 1.655,87 Zähler hinab.Stark verbesserte Exporterwartungen in Deutschland brachten zunächst keine Aufwärtsimpulse. Im weiteren Verlauf dürfte nun die US-Verbraucherstimmung im Fokus stehen. Hier erwarten sich die ...

