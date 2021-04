Der Lithiummarkt schwappt vom Überangebot in ein Defizit - steigende Preise beim Rohstoff und den Aktien sind die Folge.Es ist ein Paukenschlag in der Branche: Orocobre übernimmt den Konkurrenten Galaxy Resources. Ein Deal über vier Milliarden Australische Dollar. Es entsteht der fünftgrößte Lithiumproduzent weltweit und der größte Australiens. Ein Schritt, der aus mehreren Gesichtspunkten logisch ist. Beide Konzerne besitzen Lithiumprojekte in Argentinien. Hier ergeben sich echte Synergien. Mit ...

