Vancouver, British Columbia (27. April 2021) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) ("First Energy" oder das "Unternehmen") freut sich, eine weitere Ergebnisrunde im Rahmen der Analyse von Schlitzproben aus dem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Die Schlitzproben, die aus dem Beluga-Pegmatit des kanadischen Lithium-Prospektionsgebiets gewonnen wurden, haben einen 32 Meter mächtigen Teilbereich mit durchschnittlich 0,74% Lithiumoxid (Li2O) durchschnitten, in dem auf 14 Meter Spodumen-Pegmatit mit 1,61% Lithiumoxid enthalten ist. Der Eisengehalt der Proben beträgt weniger als ein Prozent und es sind auch anomale Werte anderer seltener Elemente wie Niob und Tantal enthalten.

Wichtigste Analyseergebnisse (Einzelheiten siehe Tabelle 1)

- Die Lithiumoxidwerte (Li2O) liegen im Bereich zwischen 0,02 Prozent (%) und 2,99 % mit durchschnittlich 0,74 % Li2O; darin findet sich auch ein 14 m breiter Abschnitt mit 1,61 % Li2O.

- Die Lithiumwerte (Li) liegen im Bereich zwischen 90 ppm ("parts per million") und 13.900 ppm (1,39 %) mit durchschnittlich 3.432,64 ppm; darin enthalten ist auch ein 14 m breiter Abschnitt mit durchschnittlich 7.471,43 ppm (0,74 %).

- Die Berylliumwerte (Be) liegen im Bereich zwischen 15 ppm und 674 ppm mit durchschnittlich 203,61 ppm.

- Die Niobwerte (Nb) liegen im Bereich zwischen 22,7 ppm und 328 ppm mit durchschnittlich 83,16 ppm.

- Die Tantalwerte (Ta) liegen im Bereich zwischen 18,9 ppm und 385 ppm mit durchschnittlich 74,38 ppm.

- Die Eisenwerte (Fe) liegen im Bereich zwischen 0,32 % und 0,84 % mit durchschnittlich 0,57 %.

- Die Cäsiumwerte (Cs) liegen im Bereich zwischen 34,3 ppm und 120 ppm mit durchschnittlich 83,19 ppm.

- Die Rubidiumwerte (Rb) liegen im Bereich zwischen 992 ppm und 4.960 ppm mit durchschnittlich 2.307 ppm.

Die Bodenexplorationsarbeiten werden seit Februar 2021 durchgeführt mit dem Ziel, die historischen Lithiumpegmatit-Vorkommen in zwei Lithiumprospektionsgebieten (Augustus und Canadian Lithium) zu lokalisieren und zu bestätigen, die seit den 1950er-Jahren ausgeführten historischen Bohrlöcher in dem Konzessionsgebiet zu lokalisieren und das laufende Bohrprogramm zu unterstützen. Die Pegmatit-Ausbisse werden mit einem Bagger freigelegt. Dabei wurden mehrere historische Bohrlochverrohrungen lokalisiert, die eine gute Orientierungshilfe für die Platzierung der Bohrlöcher und die Kartierung der Lithiumpegmatite an der Oberfläche bieten. Die Feldexploration dauert noch an, und aus den freigelegten Ausbissen werden weitere Schlitzproben entnommen. Die Entnahme der Schlitzproben an der Oberfläche wird auch für die Ressourcenschätzung nützlich sein und die Abgrenzung potenzieller Lithium-Pegmatitzonen, die in den Bohrlöchern durchteuft wurden, ermöglichen.

Gurminder Sangha, CEO von First Energy Metals, erklärt: "Die hochgradigen Ergebnisse der Schlitzprobenanalyse stimmen uns sehr optimistisch und verdeutlichen die Qualität der Lithium-Pegmatite im Konzessionsgebiet Augustus. Wir haben für den weiteren Verlauf des Projekts bestimmte Meilensteine festgelegt. Dazu zählen Bohrungen über 5.000 Meter, eine Ressourcenschätzung sowie metallurgische Untersuchungen. Das Unternehmen hat bereits ein Explorationsprogramm für 2021 auf Basis dieser Meilensteine konzipiert."

Einem Bericht von Fortune Business Insights zufolge dürfte der globale Markt für Elektrofahrzeug-Lithiumbatterien bis zum Jahr 2027 auf über 82 Milliarden Dollar anwachsen. Der internationale Markt für Elektrofahrzeug-Batterien erreichte im Jahr 2019 ein Marktvolumen von 71,83 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf 82,20 Milliarden US-Dollar ansteigen. Im Bericht von Fortune Business hieß es weiter: "Elektrofahrzeuge haben einen klaren Emissionsvorteil gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, der auf das Fehlen von verkehrsbedingten Emissionen und das Potenzial zur Nutzung und Entwicklung erneuerbarer Energiequellen zurückzuführen ist. Darüber hinaus hat das zunehmende Bewusstsein für den Klimawandel die politischen Entscheidungsträger dazu veranlasst, strenge Vorschriften für den Kraftstoffverbrauch einzuführen und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen durch entsprechende Initiativen wie die Förderung der Herstellung von Batteriezellen aktiv zu fördern. Es ist somit zu erwarten, dass die Bedenken hinsichtlich der Fahrzeugemissionen für deutlich mehr Akzeptanz von Elektrofahrzeugen sorgen und damit das Wachstum des Elektrofahrzeugbatterie-Marktes beflügeln werden."

(https://www.prnewswire.com/news-releases/global-lithium-battery-market-for-evs-projected-to-exceed-82-billion-by-2027-301231936.html)

Jede aus diesen Arbeitenden stammende Schlitzprobe entspricht einem ein Meter langen, 5 cm breiten und 3 - 5 cm tiefen Einschnitt ins Wirtsgestein. Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories ("ACTLABS") in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7, wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Code Ultratrace 7 - Peroxidfusion - ICP und ICP/MS

Die Proben werden in einem Zirkontiegel mit Natriumperoxid aufgeschmolzen. Die geschmolzene Probe wird in konzentrierter Salpeter- und Salzsäure aufgelöst. Die resultierenden Lösungen werden verdünnt und dann mittels ICP-OES und ICP-MS analysiert. Alle Metalle sind in Lösung.

ICP-MS

Die aufgeschmolzenen Proben werden verdünnt und mittels Agilent 7900 ICP-MS analysiert. Die Kalibrierung erfolgt unter Verwendung von fünf synthetischen Kalibrierungsstandards. Mit jeder Probencharge wird zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle ein Satz (10-20) geschmolzenes zertifiziertes Referenzmaterial verwendet. Aufgeschmolzene Doppelproben werden nach jeder 10. Probe eingefügt.

ICP-OES

Die Proben werden mit mindestens 10 zertifizierten Referenzmaterialien für die erforderlichen Analyten analysiert, die alle durch Aufschmelzen mit Natriumperoxid hergestellt wurden. Jede 10. Probe wird doppelt vorbereitet und analysiert; nach jeder 30. Probe wird eine Blindprobe vorbereitet und analysiert. Die Proben werden mit einem Varian 735ES ICP analysiert und interne Standards werden als Teil des Standardbetriebsverfahrens verwendet. Quelle: https://actlabs.com/geochemistry/lithogeochemistry-and-whole-rock-analysis/peroxide-total-fusion/

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über das Lithiumkonzessionsgebiet Augustus

Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithitumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 271 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 14.155 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d'Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die neu erworbenen Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen gut durchdachten Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Bisher hat das Unternehmen historische Bohrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 12.123,14 m zusammengestellt, von denen 6.024 m auf den Konzessionsgebieten des Grundstücks, während der 1950ern gebohrt wurden. Mehrere Bohrlochergebnisse zeigten Abschnitte mit mehr als 1 % Lithiumoxid an. All diese Daten werden während des aktuellen Explorationsbohrprogramms und beim Aufbau einer Datenbasis für die gemäß NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung hilfreich sein.

Über First Energy Metals Limited.

First Energy Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Mineralkonzessionsportfolios mit mehreren Rohstoffen gerichtet ist. Ziel des Unternehmens ist es, Mineralprospektionsgebiete in Nordamerika in den Technologie-, Edelmetall- und Basismetallsektoren zu identifizieren, zu erwerben und zu erkunden.

Die Strategie des Unternehmens sieht Folgendes vor:

- Erwerb und Ausbau von Projekten durch Prospektionen und Explorationen im Frühstadium;

- Suche nach Joint-Venture-Partnern für die Finanzierung der zukünftigen Exploration und Projektentwicklung

- Schaffung von Unternehmenswert durch Explorationserfolge.

First Energy wird sein Portfolio mit mehreren Rohstoffen weiterhin durch organische Akquisitionen neuer Projekte und Chancen erweitern, um nach und nach Mehrwert zu schaffen und Projekte hinzuzunehmen.

FÜR DAS BOARD VON

FIRST ENERGY METALS LTD.

"Gurminder Sangha"

Gurminder Sangha

Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:: gsangha@firstenergymetals.com oder (604) 375-6005

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen Die "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben

Analyten-Kürzel Standort NAD 1983 UTM-Zone 18 Probentyp / Länge in m Ba Be Cs Li Li2O Nb Rb Ta Einheiten-Kürzel ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm Nachweisgrenze 3 3 0,1 3 2,4 0,4 0,2 Analysemethode Östliche Richtung Nördliche Richtung FUS-MS-Na2O2 1387930 286876 5367948 0,84 24 206 6,6 34 0,01 72,2 74,7 62,3 1387931 286878 5367947 0,44 36 282 14,1 38 0,01 86,2 377 60,5 1387932 286879 5367948 0,6 57 316 35,2 1640 0,35 71 879 44,9 1387933 286881 5367947 0,87 42 574 46,8 1030 0,22 69 1030 53,6 1387934 286879 5367947 0,8 61 211 60,1 3250 0,70 65,9 2140 50,4 1387935 286884 5367947 0,73 113 228 83,9 403 0,09 67,8 2720 68,8 1387936 286883 5367950 0,88 47 280 46 285 0,06 78,9 1650 72,7 1387937 286884 5367948 0,47 38 218 50 3530 0,76 75,1 1630 81,3 1387938 286885 5367948 0,51 21 421 37,3 738 0,16 59,1 600 64,7 1387939 286885 5367948 0,46 36 485 28,7 74 0,02 51,9 323 53,9 1387940 286886 5367949 0,46 12 162 9,9 36 0,01 47,8 59,2 52,7 1387941 286886 5367949 0,4 43 103 12 19 0,00 61,1 216 60,1 1387943 286878 5367954 0,51 27 349 53 197 0,04 67,9 1790 71,4 1387944 286878 5367954 0,5 17 249 36,7 1600 0,34 76,3 1110 65,7 1387945 286881 5367952 0,53 33 618 63,2 2420 0,52 51 1430 44,7 1387946 286880 5367958 0,52 54 325 63,1 563 0,12 61,1 1750 62,2 1387947 286895 5367927 0,6 36 234 51,3 4020 0,87 87,1 1460 53,7 1387948 286895 5367925 0,26 17 288 8,8 46 0,01 76,9 58,4 71,5 1387949 286891 5367938 0,26 62 321 45,6 59 0,01 69,7 1240 51,4 Insgesamt 10,64 Meter mit 0,24 % Lithiumoxid Mengenproben 1387942 286893 5367934 Mengenpr. 56 204 31,6 12 0,00 69,4 1470 47 95664 284902 5368374 Mengenpr. 15 168 46,8 15200 3,27 90,1 1040 91,4 95665 284882 5368370 Mengenpr. 14 468 112 5800 1,25 58,6 2840 61,8 95666 284930 5368312 Mengenpr. 9 63 50,3 21400 4,61 28,2 1290 18,3

Anmerkung: Bei der Umwandlung von Li in Li2O wurde ein Standardfaktor von 2,153 verwendet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58048Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58048&tr=1



