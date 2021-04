Das 2018 in Deutschland gegründete Unternehmen verzeichnet ein jährliches Wachstum von über 100 Prozent und erreichte im letzten Jahr erstmals einen siebenstelligen Umsatz.Zürich - NOMOO, die "Glace ohne Kuh", kommt neu in die Schweiz und hat eine starke Mission im Gepäck: NOMOO produziert nur rein pflanzliche Glace aus bio-zertifizierten Zutaten. Mit einer schlanken, natürlichen Zutatenliste sowie einer nachhaltigen Produktion bietet NOMOO feinen Glacegenuss. Das 2018 in Deutschland gegründete Unternehmen verzeichnet ein jährliches Wachstum von über 100 Prozent und...

