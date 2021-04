Verhaltene Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie eine gewisse Zurückhaltung vor dem Zinsbeschluss der Fed zügle den Risikoappetit, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Handel wenig verändert. Verhaltene Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie eine gewisse Zurückhaltung vor dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed zügle den Risikoappetit, heisst es am Markt. Zudem habe auch die laufende Bilanzsaison einen grossen Einfluss auf die Kurse. so würden die Zahlen von ABB...

