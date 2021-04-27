Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 27.04.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Massive Kurszielerhöhung von Top-Analyst!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W7CM ISIN: FR0004188670 Ticker-Symbol: 1T9 
Stuttgart
27.04.21
10:30 Uhr
19,860 Euro
+4,100
+26,02 %
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TARKETT SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TARKETT SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,05020,10011:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TARKETT
TARKETT SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TARKETT SA19,860+26,02 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.