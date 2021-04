Original-Research: Alpha Star Aktienfonds - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Alpha Star Aktienfonds



Unternehmen: Alpha Star Aktienfonds

ISIN: LU1070113235



Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fonds Champions 2021 Empfehlung: 5 von 5 GBC-Falken

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker



Auszug aus: GBC Fonds Champions 2021; Alpha Star Aktienfonds WKN: HAFX64

'Das langfristige Know-How und die Erfahrung der Brüder Felix und Gero Gode sowie die hohe Transparenz in der Kommunikation rechtfertigen eine positive Einschätzung. Wir vergeben die Höchstbewertung 5 von 5 Falken.'

Der Alpha Star Aktienfonds, der sich aktuell in der Soft Closing-Phase befindet, verfolgt eine Value Investing-Strategie mit Fokus auf deutschsprachige Small und Mid Caps. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer langfristig attraktiven und stabilen Rendite durch ein aktives Fondsmanagement. Die Managementqualität leitet sich aus der langjährigen Erfahrung, der sehr guten Vernetzung innerhalb des mittelständischen Bereiches und dem positiven Track-Rekord seit Fondsauflage ab.



Vom gesamten Investmentspektrum von rund ca. 1.000 Aktien mittelständischen Unternehmen, schaffen es nach einer eingehenden Tiefenanalyse (Analyse der Unternehmenszahlen, Segmente oder Umfeld) die ca. 20 bis 25 besten Unternehmen des Mittelstandes in das Portfolio. Der Prozess führt zur Auswahl von Unternehmen mit einer hohen Innovationskraft, geringen Verschuldung, einem starken operativen Cashflow sowie einer Marktführerschaft in bestimmten Nischen und einer Free-Float- Marktkapitalisierung von bis 500 Mio. EUR. Die qualitativen Mindestvoraussetzungen sind eine Eigenkapitalquote von mindestens 20 % und eine positive Rentabilität. Aktive Gespräche mit dem Management, regelmäßige Besuche auf Investorenveranstaltungen und Netzwerkpflege sind dabei essenziell für den Selektionsprozess. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus Deutschland (75,8%) und Österreich (9,7%) in den Hauptbranchen Software/IT (43,2%), Medizintechnik (11,9 %) und Maschinenbau (11,8%).



Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bis zu 20% des Vermögens können auch in 1:1 Zertifikate und bis zu 10% in Anteile an anderen Investmentfonds investiert werden. Derivate sind dabei nicht eingeschlossen. Die Hauptinvestoren des Fonds sind Unternehmer, Family Offices und Vermögensverwalter sowie Privatpersonen und Vermittler mit einem langfristigen Anlagehorizont.



Seit seiner Auflage im September 2014 weist der Alpha Star Aktienfonds bis zu unserem Auswertungsstichtag 31.12.2020 eine außerordentliche Gesamtrendite von 175,2 % auf, was einer annualisierten Rendite von 17,5 % entspricht. In Verbindung mit der niedrigen Volatilität von 14,7 % liegt das von uns errechnete Sharpe Ratio mit 1,13 deutlich über 1,0. Besonders hervorzuheben ist der Umstand, wonach der Fonds in 2020, trotz pandemiebedingter Marktverwerfungen, eine Rendite von 35,6 % erreicht hat. Der DAX weist in 2020 eine Rendite von gerade einmal 3,5 % auf, was an dieser Stelle die deutliche Überrendite des AlphaStar Fonds eindrucksvoll belegt. Die GBC-Überrendite-Kennzahl von 6,6 in 2020 ist eine der besten Werte der von uns im Rahmen dieser Studie ausgewählten Fonds.

Das sehr attraktive Rendite-/Risiko-Verhältnis des Alpha Star Aktienfonds wurde bereits mehrfach prämiert. Überzeugend ist zudem das hohe finanzielle Engagement des Fondsberaterteams, welches 100 % des Privatvermögens in den beiden Fondsprodukten investiert hat. Das langfristige Know-How und die Erfahrung der Brüder Felix und Gero Gode sowie die hohe Transparenz in der Kommunikation rechtfertigen eine positive Einschätzung. Wir vergeben die Höchstbewertung 5 von 5 Falken.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11)

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung der Originalstudie GBC Fonds Champions 2021: 30.03.2021 (09:30 Uhr) Datum (Zeitpunkt)erste Weitergabe der Originalstudie GBC Fonds Champions 2021: 30.03.2021 (12:00 Uhr)

