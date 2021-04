Die von der CME Group veröffentlichten Zahlen für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest zu Beginn der Woche den zweiten Tag in Folge gestiegen ist, diesmal um rund 7K Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg ebenfalls den zweiten Tag in Folge, diesmal um rund 2,5K Kontrakte. WTI peilt nun 64,00 $ und mehr an Die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...