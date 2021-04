Kaufempfehlungen für Sixt - das ist der Grund

Dem Autovermieter Sixt (WKN: 723133 / ISIN: DE0007231334) machen die Beschränkungen in der Corona-Krise weiterhin zu schaffen. Wie das in Pullach am Isartal ansässige Unternehmen bekanntgab, brach der operative Umsatz nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2021 auf Jahressicht um 32 Prozent auf etwa 328 Mio. Euro ein.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag im ersten Quartal dieses Jahres bei zirka -14 Mio. Euro, nach -5,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Sixt erklärte die rückläufigen Ergebnisse damit, dass die pandemiebedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs im Vorjahresquartal erst im März 2020 die Geschäftstätigkeit beeinträchtigten, während die Geschäfte vor allem in Europa im gesamten ersten Quartal 2021 von den weiter bestehenden und teils sogar verschärften Mobilitäts-Einschränkungen stark belastet waren.

Positive Entwicklung im März

Doch Sixt hatte auch Erfreuliches zu berichten. Dem Konzern zufolge wurde bereits gegen Ende des ersten Quartals 2021 eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere in den USA, aber auch im europäischen Ausland, verzeichnet. Sixt zufolge führten diese Entwicklung und das weitergeführte strikte Kosten-Management für den Monat März zu einem positiven Konzernergebnis vor Steuern und einem operativen Umsatz auf Vorjahresniveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...