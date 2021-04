München (ots) - Der Streaming-Frühling startet mit frischem Content: Gleich drei Joyn Originals und jede Menge sportlicher Highlights prägen den Mai auf Joyn. Ab dem 6. Mai führt Social-Media-Star Aaron Troschke durch seine eigene Personality-Show "ACHTUNG AARON!" und nimmt dabei so manchen Social-Media-Trend unter die Lupe. Nur eine Woche später geht es am 13. Mai nach Mexiko: In der zweiten Staffel "M.O.M" bei Joyn PLUS+ wollen Frauen verschiedenen Alters und ein risikofreudiger Junior sowie ein erfahrener Senior im Dating-Experiment herausfinden, ob das Alter in der Liebe eine Rolle spielt. In dem neuen Joyn Original "Gewitter im Herz" testet das YouTube-Duo von "Gewitter im Kopf" ab 28. Mai verschiedenste Methoden, um in Sachen Dating fitter zu werden. Mit Fußball-, Radsport- und Motorsport-Highlights kommen auch Sport-Fans im Mai voll auf ihre Kosten."ACHTUNG AARON!" - die neue Personality-Show rund um Social-Media-Star Aaron Troschke ab 6. Mai exklusiv und kostenlos auf JoynHerzlich willkommen in Aaron Troschkes Jugendzimmer! In der neuen Personality-Show "ACHTUNG AARON!" nimmt der Social-Media-Star ab 6. Mai 2021 auf seine typisch schelmische Art die neuesten Tops, Flops und Trend-Themen in der bunten Welt der Influencer*innen unter die Lupe - und das aus einem Studio, das bei ihm Erinnerungen weckt. Die neue Joyn Show kombiniert klassisches TV mit der digitalen Welt, in der sich Aaron wie kein anderer auskennt. Schließlich ist er selbst Teil dessen, was er zweimal wöchentlich liebevoll auf den Arm nimmt. Unterstützung erhält Aaron von seinem Sidekick Marvin Wildhage, der investigative Clips beisteuert, die in der Social-Media-Community und darüber hinaus für ordentlich Wirbel sorgen werden. In der ersten Folge "ACHTUNG AARON!" ist YouTube-Star Dagi Bee (@dagibee) zu Gast und wird gemeinsam mit Aaron Hot-Topics besprechen."M.O.M" - die zweite Staffel der erfolgreichen Dating-Show ab 13. Mai exklusiv bei Joyn PLUS+Endlich Sommer-Feeling - mexikanische Strände, steigende Temperaturen, feurige Flirts und die Suche nach der großen Liebe: Am 13. Mai 2021 startet die Datingshow "M.O.M" bei Joyn PLUS+ mit einer Doppelfolge in die zweite Runde. Ein eleganter Senior und ein abenteuerlustiger Junior empfangen 14 spannende Single-Frauen unterschiedlichen Alters in Mexiko. Welche Vibes überzeugen mehr? Durch seine spontane und offene Art zieht der Junior die Frauen in Glamping-Atmosphäre und Lagerfeuer-Stimmung in seinen Bann. Der Senior hingegen weiß durch seine humorvolle Art, einen Hauch von Luxus und das gehobene Ambiente seiner Traumvilla samt Butler zu gefallen. Es ist alles angerichtet für einen spannenden Konkurrenzkampf. Kennt Liebe eine Altersgrenze oder schmilzt diese in der strahlenden Sonne Mexikos dahin?"Gewitter im Herz" - das neue Joyn Original mit den Stars von "Gewitter im Kopf" ab 28. Mai exklusiv und kostenlos auf JoynDating-Profi trotz Handicap? Wie das geht, testet Jan, der mit Tourette lebt, mit Unterstützung seines Kumpels und YouTube-Kollegen Tim ab dem 28. Mai 2021 in der kostenlosen Joyn Serie "Gewitter im Herz". Auf ihrem YouTube-Channel "Gewitter im Kopf" sprechen die beiden offen, humorvoll, aber auch sachlich über das Leben mit Tourette und erreichen über zwei Millionen Abonnent*innen - in der neuen Joyn Serie zeigen sie nun auch ihre romantische Seite. "Gewitter im Herz" ist eine Art Dating-Bootcamp für Jan. Zum Glück hat er dabei seinen sehr guten Kumpel Tim an der Seite. Der denkt sich in jeder der sechs Episoden eine andere Methode aus, wie Jan in Sachen Dating und Liebe fitter werden könnte. Das Duo besucht unter anderem einen Flirt-Coach, eine Benimm-Expertin, eine Domina und sie lassen sich sogar von einer Liebeshexe verzaubern. Tim und Jan lernen so, was es heißt, sich selbst zu lieben, bekommen Tipps und Tricks und Einblicke in die unterschiedlichsten Facetten der Liebe. Allerdings bleibt abzuwarten, was "Gisela" (so der Name von Jans Tourette-Syndrom) zu den ganzen Aktionen sagt. Eins ist sicher: Es wird einiges zu lachen geben.Vielfältige Sport-Highlights im Mai auf JoynFußball, Radsport, Motorsport, Eishockey oder Tennis - im Mai erwarten Sport-Fans eine große Auswahl an Events auf Joyn. Am 13. Mai findet das Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion statt. Joyn Nutzer*innen finden die Partie live im Stream der ARD. Mit dem Livestream von Eurosport 1 auf Joyn können Nutzer*innen außerdem ab dem 8. Mai alle Etappen des 104. Giro d'Italia, des ersten Grand Tour Straßenradrennens der Saison, verfolgen. Über Red Bull TV sind darüber hinaus zwei Rennen des UCI Mountain Bike World Cups auf Joyn zu sehen. Motorsportbegeisterte können über Servus TV drei MotoGP Rennen, sowie zwei Grand Prixes der Formel E über SAT.1 live bei Joyn streamen. Und auch Eishockey gibt es im Mai auf der Plattform: Vom 21. Mai - 6. Juni findet die Eishockey WM 2021 in Lettland statt. Die Spiele sind im Livestream von Sport 1 auf Joyn zu sehen. Der Mai endet mit dem zweiten Grand Slam Tennisturnier des Jahres: Die French Open starten am 30. Mai und alle Begegnungen sind über Eurosport 1 und 2 sowie zusätzlichen Event-Livestreams bei Joyn PLUS+ zu sehen, ausgewählte Begegnungen davon kostenlos auf Joyn.Weitere Highlights im Mai auf Joyn und bei Joyn PLUS+Auf dem eigenen US-Fiction-Sender Primetime bietet Joyn im Mai die Fortsetzung einer weiteren großartigen Serie: "Homeland" kehrt ab dem 8. Mai mit der sechsten Staffel zurück. Des Weiteren können sich auch Fans der Anwaltsserie "For The People" mit Regé-Jean Page auf ein Wiedersehen freuen: Ab 3. Mai sind alle Folgen der zweiten Staffel bei Joyn PLUS+ zu sehen, auch die erste Staffel steht erneut zur Verfügung.Darüber hinaus können Joyn Nutzer*innen ab 27. Mai den Horrorfilm "Escape Room" exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen. Sechs Fremde müssen jeglichen Scharfsinn einsetzen, damit sie aus einem Live Escape Room fliehen und somit dem Tod entrinnen können.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig.