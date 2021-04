Linz (ots) - Mit über 250.000 verkauften Wallboxen entwickelt sich KEBA zu einem der größten Hersteller für Ladelösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. "Mit der Herstellung von intelligenten und langlebigen Ladestationen ist KEBA der Experte in einer prosperierenden Branche", freut sich Christoph Knogler, CEO KEBA Energy Automation. Im Geschäftsfeld Energy Automation hat sich der österreichischen Automatisierungsexperten KEBA AG auf Ladestationen und Heizungssteuerung spezialisiert.Erfolgreich seit über einem JahrzehntKEBA ist nicht nur ein etablierter Hersteller von Ladelösungen. Seit über 10 Jahren ist das Unternehmen in dieser Branche erfolgreich tätig und hat maßgeblich Pionierarbeit in Sachen Ladeinfrastruktur für Hybrid- und Elektro-Fahrzeuge geleistet.Über 250.000 Wallboxen - aus Österreich in die ganze WeltWie gut sich das auf Elektromobilität spezialisierte Geschäftsfeld seither entwickelt hat, belegt die Anzahl der bisher produzierten Ladestationen: Anfang 2021 wurde die Marke von 250.000 Wallboxen geknackt und KEBA ist damit einer der größten Wallbox-Produzenten Europas. Hergestellt werden die Wallboxen in Linz/Österreich.Über KEBA ElektromobilitätKEBA zählt zu den Top-Herstellern intelligenter Ladestationen weltweit. Die KeContact P30 lädt sämtliche Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeuge sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Schnittstellen wird sie zudem zur hochintelligenten Kommunikations- und Steuerungszentrale.www.keba.com/emobilityÜber KEBAKEBA ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen. Die KEBA AG ist in den drei operativen Geschäftsfeldern Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren entsprechend ihres Leitspruchs "Automation by innovation.". KEBA Automationslösungen sind easy to use und erfüllen höchste Anforderungen in spezifischen Branchen. www.keba.comPressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & Communications KEBA Energy AutomationKEBA AGGewerbepark Urfahr, 4041 Linz, AustriaMobile: +43 664 80709-74036Email:lzr@keba.comwww.keba.com/emobilityOriginal-Content von: KEBA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102553/4900107