Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=EN20210427&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210427PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Speicheranbieter für Unternehmen, hat mehrere Ausschreibungen für IT-Projekte der Stadtbibliothek in Prag gewonnen. Die All-Flash-Unified-Speicherlösung EonStor GSa 3000, das Hochverfügbarkeits-Hybrid-HDD/SSD-Speichernetzwerk EonStor DS 4000 und die DS 1000 wurden in einer Anwendung zur Servervirtualisierung bereitgestellt.Die 1891 gegründete Stadtbibliothek in Prag ist die größte und eine der wichtigsten Bibliotheken der Tschechischen Republik. Die Bibliothek arbeitet ständig an der Digitalisierung ihrer Materialien und der Modernisierung ihrer Dienstleistungen. Als eine an ein Budget gebundene Organisation ist sie von den Bedingungen der Ausschreibung abhängig und suchte daher nach einer optimalen SAN-Lösung ohne unnötige Lieferantenbindung.Die Lösungen EonStor GSa 3000, DS 4000 und DS 1000 wurden als gemeinsame Blockgeräte für Virtualisierungscluster ausgewählt. Die Daten werden gemäß den aktuellen Anforderungen zwischen virtuellen Feldern verschoben: virtuelle Server, Repository von Backups, unkritische Daten usw. Wichtige Daten werden auf der All-Flash-Unified-Speicherlösung EonStor GSa 3000 (mit 5000 IOPS) und der hochverfügbaren DS 4000 mit doppelt redundanter Controllerfunktion und SSD-Cache ausgeführt. Die DS 1000 wurde eingerichtet, um sekundäre Betriebsaufgaben zu erledigen und Kapazität für die digitalisierten Materialien bereitzustellen. Zu einer angenehmen Überraschung des IT-Teams der Bibliothek hat die DS 1000 den Betrieb der DS 4000 erheblich vereinfacht und Engpässe beseitigt, selbst unter einer Last von 40 virtuellen Servern und einem nahezu konstanten Fluss von 2000 IOPS."Wir kaufen die Infortrend-Speicherlösungen seit 2013. Wir haben auch Erfahrung mit anderen berühmten Marken, sodass wir vergleichen können. Infortrend hinkt ihnen keinesfalls hinterher und bietet vergleichbare Leistung und Qualität, ohne dass man "für den Markennamen" bezahlen muss. Gleichzeitig kommen uns viele technische Lösungen von Infortrend sogar noch moderner und besser als die der Wettbewerber vor. Wir sind also definitiv zufrieden", erklärte der IT-Spezialist der Stadtbibliothek in Prag.Erfahren Sie mehr über EonStor DS (https://www.infortrend.com/de/products/ds?utm_source=EN20210427&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210427PR&utm_content=002) und EonStor GSa (https://www.infortrend.com/de/products/gsa?utm_source=EN20210427&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210427PR&utm_content=003)Erfahren Sie mehr über Storage for Virtualization (https://www.infortrend.com/de/solutions/virtualization?utm_source=EN20210427&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210427PR&utm_content=004)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Dank ihres Schwerpunkts auf hausinternem Design, Testen und Fertigung bieten die Infortrend-Speicherlösungen Leistung und Skalierbarkeit auf der Grundlage der neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen Kundendienst und unübertroffenen Wert.