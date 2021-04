Mike Dargan wird mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als Chief Digital and Information Officer (CDIO) in die Konzernleitung berufen.Zürich - Mike Dargan wird mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als Chief Digital and Information Officer (CDIO) in die Konzernleitung berufen. Die neue CDIO-Organisation wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Einsatz von Technologie weiter voranzutreiben, damit sie zu einem klaren Differenzierungsmerkmal für UBS wird. Die CDIO-Organisation ersetzt die frühere Funktion des Group Chief Operating...

