Der Bitcoin-Kurs ist inzwischen in luftiger Höhe angekommen. Das Ende der Fahnenstange ist damit zwar noch nicht erreicht, doch Krypto-Investoren brauchen starke Nerven.Die Rallye am Kryptomarkt hat dem Bitcoin in der Vorwoche bei 64.863 Dollar ein neues Allzeithoch beschert. Konnte sich der Kurs zunächst auf hohem Niveau halten, folgte am Wochenende das böse Erwachen: Im äußerst schwachen Gesamtmarkt ist der Bitcoin am Sonntag unter die 53.000-Dollar-Marke gerutscht - ein Abschlag von fast 19 Prozent ...

