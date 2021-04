Leipzig/München - RB-Leipzig-Cheftrainer Julian Nagelsmann wechselt in der kommenden Saison zum FC Bayern München. Beide Vereine bestätigten am Dienstag entsprechende Medienberichte.



Der Rekordmeister teilte mit, dass der 33-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet habe. Die Vereinbarung mit dem aktuellen Cheftrainer Hansi Flick werde auf dessen Wunsch zum 30. Juni 2021 aufgelöst. "Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen."



Der designierte Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sagte, dass schon alleine die Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeige, wie sehr Nagelsmann sich mit dem FC Bayern identifiziere. "Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden", so Kahn. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff machte unterdessen deutlich, dass man bei dem Wechsel die eigenen "finanziellen Vorstellungen" realisiert habe. Laut "Bild" wird Nagelsmann mit dem Wechsel der teuerste Trainer in der Geschichte der Bundesliga.



Die genaue Ablösesumme war zunächst unklar. Es soll sich um einen zweistelligen Millionen-Betrag handeln. Nagelsmann selbst sagte, dass der Trainerposten beim FC Bayern München etwas "sehr Spezielles" für ihn sei. Zum Abschluss in Leipzig wolle er aber noch einen Titel gewinnen.



"Jetzt richten wir den vollen Fokus auf die verbleibenden drei Spiele in der Bundesliga und natürlich auf das DFB-Pokalhalbfinale, um diese Saison maximal erfolgreich abzuschließen", sagte er.

