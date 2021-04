FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 30 EUR - BERENBERG STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 33 EUR - DEUTSCHE BANK STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 33 EUR - GOLDMAN STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 33 EUR - JEFFERIES STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 35 EUR - MORGAN STANLEY STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 32 EUR



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BABCOCK INT TO 'EQUAL WEIGHT'('UNDERWEIGHT') TARGET 315 (145)P - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1810 (1465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IWG PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 255 (230) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL GROU TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 301 (281) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1700 (1520) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (1850) P - OUTPERFORM - DEUTSCHE BANK RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (730) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 764 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 435 (438) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1570 (1540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND TARGET TO 666 (605) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4020 (3930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 853 (718) PENCE - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 23 (22) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 431 (419) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 425 (355) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1650 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BUNZL TO 'UNDERWEIGHT'('EQUAL-WEIGHT'); TARGET 2220 (2350)P - MORGAN STANLEY RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 443 (439) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SCHRODERS TARGET TO 3760 (3660) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES FOCUSRITE PRICE TARGET TO 1318 (1209) PENCE - 'ADD'



