Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 27.04.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Massive Kurszielerhöhung von Top-Analyst!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PZ48 ISIN: CA15850D1006 Ticker-Symbol: 496 
Tradegate
27.04.21
12:06 Uhr
0,518 Euro
+0,021
+4,14 %
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CHAMPIGNON BRANDS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHAMPIGNON BRANDS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,5100,51812:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHAMPIGNON BRANDS
CHAMPIGNON BRANDS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHAMPIGNON BRANDS INC0,518+4,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.