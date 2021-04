Original-Research: Alpha Star Dividendenfonds - von GBC AG

Unternehmen: Alpha Star Dividendenfonds

ISIN: LU1673114820



Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fonds Champions 2021 Empfehlung: 5 von 5 GBC-Falken

Analyst: Marcel Goldmann



Auszug aus: GBC Fonds Champions 2021: AlphaStar Dividendenfonds (WKN: HAFX8L)



'Dem erfahrenen Fondsmanagement und zugleich ausgewiesenen Experten des Nebenwertebereichs ist es mit ihrem zweiten Fonds, dem Dividendenfonds, gelungen in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen.'



Der Alpha Star Dividendenfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der sich insbesondere auf börsennotierte Gesellschaften des deutschen Mittelstands fokussiert hat. Dabei liegt der Schwerpunkt der Anlagestrategie auf dividendenstarke Aktien aus dem Small- und Mid Cap- Bereich, deren Gewinnausschüttungen vereinnahmt und an die Fondsanleger weitergereicht werden sollen. Im Rahmen dessen zielt der Dividendenfonds hierbei auf jährliche Ausschüttungsrenditen von ca. 4,0% ab, die im quartalsweisen Turnus (jeweils ca. 1,0%) an die Anleger ausgeschüttet werden.



Das elementare Anlagekonzept des Aktienfonds basiert auf einem ausgewogenen Portfolioaufbau und einem breiten Branchenmix. Im Zuge dessen sind traditionell rund 50,0% des Fonds mit sehr substanzstarken Unternehmen bestückt, die verlässliche und hohe Dividenden erwirtschaften und ausschütten. Die weiteren 50,0% des Portfolios beinhalten wachstumsstarke Aktiengesellschaften, deren Dividenden in den kommenden Jahren erwartungsgemäß weiter zulegen sollten. Der Mix aus Wachstums- und Substanztiteln und einem breiten Branchenquerschnitt sollen hierbei auch für eine gute Risikostreuung sorgen.



Basierend auf der Anlagestrategie werden mindestens 60,0% des Fondsvermögens in Aktien investiert. Bis zu 20,0% des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement auch in Zertifikate und bis zu 10,0% des Nettoteilfondsvermögens auch in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Dividendenfonds konzentriert sich primär auf Deutschland. Entsprechend betrug der Aktieninvestment-Anteil in dieser Region zuletzt rund 95,0%.

Seit seiner Auflage Ende Oktober 2017 weist der Alpha Star Dividendenfonds bis zu unserem Auswertungsstichtag Ende 2020 eine sehr überzeugende Gesamtperformance (inkl. Ausschüttungen) von rund 41,0% auf, was einer annualisierten Rendite von 11,5% entspricht. Darüber hinaus konnte der Fonds in diesem Zeitraum eine relativ geringe Volatiliät von rund 15,0% verzeichnen.



Unter Berücksichtigung der von uns jährlich geschätzten Kapitalkosten hat der Fonds unsere Renditeforderungen (GBC-Renditekennzahl über 1,0) in allen Betrachtungszeiträumen deutlich übererfüllt, d.h. eine markante Überrendite erzielt. Insbesondere im vergangenen Jahr konnte der Fonds mit einer erzielten GBC-Überrenditekennzahl von 5,27 'stark performen' und damit einen der höchsten Werte im Rahmen unserer Studie vorweisen.

In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Alpha Star Dividendenfonds insgesamt fünf von fünf Kriterien. Somit vergeben wir 5 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement und zugleich ausgewiesenen Experten des Nebenwertebereichs ist es mit ihrem zweiten Fonds, dem Dividendenfonds, gelungen in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen und hierbei den Anlegern eine weitere interessante Anlagemöglichkeit mit Ausschüttungscharakter im Mittelstandsbereich zu bieten. Hervorzuheben ist zudem die hohe Transparenz und die relativ hohe Dividendenrendite (traditionell ca. 4,0% jährliche Ausschüttungsrendite) des Fonds.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung der Originalstudie GBC Fonds Champions 2021: 30.03.2021 (09:30 Uhr) Datum (Zeitpunkt)erste Weitergabe der Originalstudie GBC Fonds Champions 2021: 30.03.2021 (12:00 Uhr)

