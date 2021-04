Geringere Sorgen wegen fauler Kredite, ein glänzendes Kapitalmarktgeschäft und Einsparungen haben der britischen Bank zum Jahresstart einen hohen Gewinn beschert.London - Geringere Sorgen wegen fauler Kredite, ein glänzendes Kapitalmarktgeschäft und Einsparungen haben der britischen Bank HSBC zum Jahresstart einen hohen Gewinn beschert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern lag im ersten Quartal mit 6,4 Milliarden US-Dollar (5,3 Mrd Euro) mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor, wie die auf Asien fokussierte Bank am Dienstag in London...

