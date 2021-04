DGAP-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Research Update

IGP Advantag AG: SMC Research veröffentlicht Research-Comment mit einem Kursziel von EUR 3,20 (aktuell EUR 2,14)



27.04.2021 / 11:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News





IGP Advantag AG: SMC Research veröffentlicht Research-Comment mit einem Kursziel von EUR 3,20 (aktuell EUR 2,14) Berlin, 27.04.2021. SMC Research hat einen Comment zu dem Research vom 11.12.2020 über die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) veröffentlicht. Die Analysten sehen in dem Comment ihre Einschätzung zur IGP Advantag bestätigt und belassen ihr Urteil auf "Speculative Buy". Das Kursziel wurde auch aufgrund von technischen Einflüssen von EUR 2,80 auf EUR 3,20 erhöht. Die kürzlich veröffentlichten operativen Kennzahlen der IGP Advantag AG haben die Erwartungen der Analysten weitestgehend getroffen. Das Urteil von SMC wird gestützt durch die positive Entwicklung in Bezug auf den Auftragseingang. Für den Vorstand ist das Urteil des SMC Comments eine Bestätigung der eingeschlagenen Strategie. "Wir freuen uns über die Einschätzung der Analysten und finden uns in den Aussagen absolut wieder", äußern sich die Vorstände Stefan Gräf und Raik Oliver Heinzelmann. Die Erhöhung der Bekanntheit der IGP Advantag AG am Kapitalmarkt und die damit verbundene Steigerung der Liquidität im Börsenhandel ist ein erklärtes Ziel der Gesellschaft und soll durch eine umfassende Berichterstattung, auch durch regelmäßige Studien von unabhängigen Analysten, unterstützt werden. Über die IGP Advantag AG:



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter. In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio ganz stark langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden ist.



Kontakt:



IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichtstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag

27.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de