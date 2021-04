DJ press1 / Die neue Schaukelmarke, die andere in den Schatten stellt

Die neue Schaukelmarke, die andere in den Schatten stellt (press1) - 27. April 2021 - Schaukelwerk.de aus Euskirchen ist neu, innovativ und arbeitet anders, als die Massenhersteller. In der Corona-Pandemie gibt es nur Verlierer? Ganz im Gegenteil. Denn das junge Unternehmen Schaukelwerk hat es geschafft in Zeiten der Pandemie den Markt zu überraschen. Wer eine Schaukel kaufen möchte, kann nun unter dem Motto "Schaukeln - ein Leben lang" die neuartigen Produkte des neuen Herstellers kaufen. Die Schaukel für den Garten feiert in Zeiten von Ausgangssperren und Quarantänen ein echtes Revival. Qualitätsschaukeln - die neue Marke aus Euskirchen Gerade in der Corona Pandemie sind viele Menschen in ihrer Bewegung mehr oder minder stark eingeschränkt. Der Trend in Deutschland geht klar in Richtung Einfamilienhaus. Noch nie hat die Baubranche so geboomt, wie in den letzten Jahren. Da möchte man seinen Kindern etwas bieten und baut den Garten gern zu einem Spielparadies für die Kleinen aus. Schaukelwerk greift gleich beide Themen - nämlich die Pandemie und den Bauboom auf und ist vermutlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dabei macht die kleine Manufaktur rund um Jörg Bremer aus Euskirchen auch eine gute Figur. Man erkennt bei Betreten der Werkstatt, die mitten auf einem ehemaligen und sanierten Industriegelände liegt sofort die Leidenschaft, mit der sich der Familienvater seinen Schaukeln hingibt. Das Material ist ein Mix aus hochwertigem Leimbinderholz gepaart mit Edelstahl Elementen. Letztere sind vor allem für die Sicherheit und die Langlebigkeit der Schaukeln verantwortlich. "Wir haben für unsere Kinder immer wieder neue Schaukeln kaufen müssen - die Qualität war meist nicht hoch, obwohl die Preise im oberen Segment lagen. Da ich selbst Maschinenbau studiert habe weiß ich, worauf es ankommt. Deshalb ist Schaukelwerk entstanden. Wir wollen es besser machen als der Massenhersteller.", sagt Geschäftsführer und Gründer Jörg Bremer im Interview. Und das macht Eindruck - nicht nur bei der Konkurrenz, die längst auch von Schaukelwerk gehört hat, sondern vor allem bei den Kunden. Denn die sind mehr als zufrieden mit der Qualität von Schaukelwerk's Gartenschaukeln. Bereits kurz nach Marktstart im Jahre 2020 hat Schaukelwerk eine dreistellige Anzahl hochwertiger Schaukeln an private Haushalte und sogar an eine private Kindertageseinrichtung verkauft. Dazu kommen weitere Produkte wie z.B. Turnrecks, die Jörg Bremer als Zusatz oder alleinstehende Spielgeräte herstellt. Dabei sei erwähnt, dass alle Produkte in Handarbeit entstehen und daher absolute Unikate sind. Die Kunden können ihre Schaukel kaufen [1] im kompletten Set inklusive passender Bodenanker und mit nur sehr wenigen Schrauben kaufen. Denn wer schon mal eine Schaukel von der Stange gekauft hat weiß, wie groß die Enttäuschung über die mangelnde Qualität und den schwierigen Aufbau sein kann. Schaukelwerk geht ganz anders an die Sache heran und setzt da an, wo die Beratung und die Qualität anderer Hersteller bereits aufgehört haben. Doch was ist der Unterschied zwischen Schaukelwerk und den Massenherstellern für Schaukeln und Spielgeräte für den Garten? "Unsere Lackiertes Mehrschichtholz ist viel hochwertiger anstatt dem kesseldruckimprignierten Einfachholz. Wir nutzen Edelstahl anstatt verzinktem Stahl. Die Holzelemente, also die Träger werden von Hand je nach RAL Farbwunsch des Kunden von Herrn Bremer persönlich lackiert, um die homogene Oberfläche zu erreichen. Jedes Schaukelgestell hält eine hohe Last aus und wird bereits fertig lackiert zum Kunden geliefert. Alternativ kann man seine Schaukel auch in Euskirchen direkt bei Herrn Bremer in der Werkstatt abholen - fertigverpackt natürlich. Der Kunde muss das Schaukelgestell mit einfacher Aufbauanleitung im Garten errichten und hat insgesamt nur sechs Schrauben festzudrehen. Das Gestell ist langlebig und die Edelstahl Stange ist auch hohen Belastungen von mehr als 200 KG bei der großen Dreierschaukel gewachsen." sagt Jörg Bremer mit absolutem Elan. Was sich recht locker anhört ist in Wahrheit das Ergebnis einer langen Phase der Planung, nach vielen Prototypen und Testläufen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bei einem Blick auf die Website erkennt man, dass die Referenzen für sich sprechen: Kunden loben die hohe Qualität der Schaukeln und, dass der Aufbau sehr einfach von der Hand ging. Die Sets sind komplett und werden mit einer Aufbauanleitung und sogar den Bodenankern geliefert. Lediglich zwei Löcher muss der Kunde selbst graben und Estrichbeton für die Fundamente muss er parat haben. "All das steht auch in der Anleitung, die wir jedem Kunden im Vorfeld zusenden, sodass dieser bereits vor Eintreffen der Ware einen Überblick über alles hat", so Bremer. Schaukelwerk macht bereits jetzt den Eindruck, dass die Firma das Zeug für den großen Markt der Schaukeln hat. Es gibt bereits Pläne, das Unternehmen weiter voranzubringen. Den Ehrgeiz hat Jörg Bremer bereits gezeigt, indem er in einer weltweiten Pandemie mit vollem Risiko und Einsatz ein neues Unternehmen ins Leben gerufen hat. Die Verkaufszahlen zeigen, dass die Menschen nach hochwertigeren Produkten als nach denen von Massenherstellern suchen. Für Familien und sogar private Kindertageseinrichtungen könnte Schaukelwerk daher für lange Zeit Partner der Wahl werden, wenn es um die Gestaltung des Kinderspielplatzes geht. Hier kannst du hochwertige Schaukeln kaufen, die von Hand und für ein Leben lang gebaut worden sind. Wir von schaukelwerk.de stellen hochwertige Schaukel -und Spielgeräte her, die durch ihre Langlebigkeit überzeugen. In unserer Euskirchener Manufaktur stellen wir mit hochwertigen Materialien Schaukel-und Spielgeräte in stylistischer und filigraner Form her. Mit Liebe zum Detail geplant, kannst du bei uns Schaukeln kaufen, die langlebig und qualitativ hochwertig sind. Alle unsere Schaukeln und Zubehör bauen wir in Handarbeit. Firmenkontakt Schaukelwerk Euskirchen Jörg Bremer Geierstraße 7 53881 Euskirchen 0170 313 1030 mailto:info@schaukelwerk.de https://schaukelwerk.de Pressekontakt The Smartest Pioneers Elisa Müller Grondahlsmühle 6-8 53881 Euskirchen 022519218910 mailto:hello@smartest-p.com https://provenseo.de Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/entertainment/db/press1.ADENION_1619513937.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Die neue Schaukelmarke, die andere in den Schatten stellt (jpg, 329 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

