Bonn (ots) - Freie Fahrt für Geimpfte - Auf dem Weg in die Zwei-Klassen-Gesellschaft?Es werden immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft. Zugleich wird die Forderung lauter, dass Geimpfte auch wieder mehr Freiheiten zurückbekommen. Andere fürchten einen Impfneid, der den Zusammenhalt in der Gesellschaft weiter bröckeln lässt. Dabei bräuchte es gerade jetzt verstärkte Solidarität.Kann man jemandem, der vollständig geimpft ist, seine Grundrechte weiter verwehren? Oder verschärft ein Impfpass die Ungleichheit? Wie kann die Solidarität in der Pandemie gestärkt werden?Alexander Kähler diskutiert mit:Prof. Christiane Woopen, Vorsitzende Europäischer EthikratJördis Frommhold, Chefärztin an der Median Klinik HeiligendammMartin Hikel, Bezirksbürgermeister Berlin-NeuköllnGeorg Mascolo, Journalist und Autor