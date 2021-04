München (ots) - Am Feiertag, 13. Mai 2021, moderiert Matthias Opdenhövel zum letzten Mal den Sport im Ersten - und das auf großer Bühne. Gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger präsentiert er live im Ersten ab 20:15 Uhr das Endspiel um den DFB-Pokal, das er während seiner Tätigkeit für Das Erste bereits zweimal als Moderator begleitet hat.



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Es waren tolle zehn Jahre, in denen Matthias Opdenhövel den Sport im Ersten präsentiert hat. Dabei hat er unser Programm nicht nur als Moderator der Bundesliga-'Sportschau' bereichert, sondern auch im Wintersport beim Skispringen, bei Fußball-Live-Übertragungen und bei unseren Fußball-Großereignissen eine großartige Präsenz gezeigt. Sein Witz, seine Schlagfertigkeit und seine typische lockere Art werden uns fehlen."



Welche Mannschaften im DFB-Pokalfinale aufeinandertreffen werden, entscheidet sich unter den letzten vier verbliebenen Teams am kommenden Freitag und Samstag in den DFB-Pokalhalbfinals. Das Erste überträgt live beide Begegnungen: Am Freitag, 30. April 2021, Werder Bremen - RB Leipzig sowie am Samstag, 1. Mai 2021, Borussia Dortmund - Holstein Kiel, jeweils ab 20:15 Uhr.



Pressekontakt:



Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport

Tel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4900300

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de