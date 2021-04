DJ FDP rechnet mit Erfolg ihrer Verfassungsklage gegen Notbremse

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP rechnet mit dem Erfolg ihrer Verfassungsklage gegen die bundesweit geltende Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie. FDP-Abgeordnete hatten zuvor am Dienstagmorgen Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz mit der seit Samstag geltenden Notbremse und den darin festgelegten Ausgangssperren ab hohen Infektionszahlen eingereicht. Von Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe suche man einen Eilrechtsschutz, um die Grundrechte und Bürgerrechte zu verteidigen, so die FDP.

Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sagte, die Ausgangssperre aufgrund eines nackten Inzidenzwertes sei unverhältnismäßig, Geimpften würde ihr Freiheitsrecht ungerechtfertigt vorenthalten und dem Gesetz hätte nicht nur der Bundestag, sondern anders als im Gesetz vorgesehen auch der Bundesrat zustimmen müssen. "Gegen jede Verfassungsverletzung muss man sich wehren, wo man kann", sagte Buschmann.

Bundesweite Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halte er für nötig, aber diese müssten verfassungsgemäß sein. Er monierte, dass man nicht auf die nackte Inzidenzzahl als alleinigen Grund für die nächtlichen Ausgangssperren setzen dürfe. Stattdessen müsse man berücksichtigen, ob es sich bei den Corona-Infektionen um einen Cluster-Ausbruch handele oder um ein diffuses Infektionsgeschehen.

Kein Luxusproblem

Auch sei bislang nicht nachgewiesen, dass das Verbot vom Aufenthalt im Freien die Infektionslage deutlich verbessere. Buschmann kritisierte zudem, dass Geimpften weiterhin Grundrechte wie etwa Kontakte verwehrt blieben, was besonders für Menschen im Alten- und Pflegeheime und auch Großeltern im Umgang mit Enkeln schade.

"Das sind, meine ich, keine Luxusprobleme, sondern das sind tiefgreifende Grundrechtseingriffe, die etwas mit der geistigen und körperlichen Gesundheit der betroffenen Personen zu tun haben, aber auch mit der Fähigkeit der Gesellschaft, innerhalb der Familie beispielsweise sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen", sagte Buschmann. "Wenn wir das unterbinden, dann ist das ein sehr tiefgreifender Grundrechtseingriff."

Duktus einer Polizeiverordnung

Thorsten Kingreen, Rechtsprofessor an der Universität Regensburg, sagte bei der Vorstellung der Verfassungsbeschwerde, dass "jeder Tag ungerechtfertigter Freiheitsbeschränkungen ein Tag zu viel" sei. "Wir haben es hier mit einem Gesetz zu tun, das im Duktus einer Polizeiverordnung selbst kleinteiligste Details über das regelt, was alles verboten ist", so Kingreen. "Über die Freiheit für Menschen, die nicht mehr über das normale Maß hinaus gefährlich oder gefährdet sind, verliert dieses Gesetz praktisch kein Wort. Und das macht es verfassungswidrig."

Seit Samstag gelten die bundeseinheitlich geltende Notbremse und nächtliche Ausgangssperren. Mit den Maßnahmen sollen die hohen Corona-Infektionszahlen in der aktuellen dritten Welle reduziert werden.

Bis längstens Ende Juni sieht das Gesetz vor, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner in allen Landkreisen und Städten eine nächtliche Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr gilt, auch Autofahrten sind untersagt. Bis 24.00 Uhr ist aber körperliche Bewegung alleine noch erlaubt. Ursprünglich waren Ausgangssperren ab 21.00 Uhr geplant, wurden aber nach Kritik nach hinten verlegt.

Zudem darf ein privater Haushalt ab einer Inzidenz von 100 nur einen Angehörigen eines weiteren Haushaltes einschließlich dazugehöriger Kinder unter 14 Jahren treffen. Für vollständig Geimpfte gibt es bei den Regelungen bislang keine Ausnahmen.

