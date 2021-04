Europas Börsen haben am Dienstagvormittag an die Entwicklung des Vortages angeknüpft und sich wenig verändert gezeigt.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstagvormittag an die Entwicklung des Vortages angeknüpft und sich wenig verändert gezeigt. Angesichts der vielen Quartalsberichte sowie der noch anstehenden Zahlen herrschte eine abwartende Haltung vor. Der EuroStoxx gab zuletzt um 0,14 Prozent auf 4015,63 Punkte nach. Nicht viel anders sah es an den grösseren Länderbörsen aus. Der französische Cac 40...

