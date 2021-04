Der wilde Ritt bei den Kryptowährungen geht in die nächste Runde. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin sackte kurzzeitig zweistellig unter die magische 50.000-Dollar-Marke ab. Anders sieht die Lage bei Ripple aus: Die viertgrößte Kryptowährung hat zum Wochenstart die Korken knallen lassen. Diese Marken sind jetzt wichtig um nicht unter die Räder zu kommen.DER AKTIONÄR berichtete am vergangenen Freitag über den massiven Einbruch bei Ripple. Der Kurs stand an der psychologisch wichtigen 1-Dollar-Marke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...