FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Reifenhersteller sei ordentlich ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik sollte sich auch im zweiten Quartal fortsetzen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121261

