Zur Hauptversammlung verkündete Renault-Chef Luca de Meo einige Neuheiten. So stellt der Konzern eine Technologie vor, mit der die Geschwindigkeit an den Zustand des Fahrers angepasst werden soll. De Meo fährt konsequent die Sanierungsstrategie für die Renault Group fort: Bis 2030 sollen 90 Prozent der Autos elektrische Antriebe besitzen. Die Emission der in Europa verkauften Modelle will er um 65 Prozent senken. Weltweit spricht er von 35 Prozent. Zudem stoppte der Italiener die Weiterentwicklung von Diesel-Motoren. Die "letzte Generation" solcher Fahrzeuge muss mit den vorhandenen ...

