DJ BDI: Zustimmung von EU-Parlament zu Brexit-Abkommen "dringend" nötig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat an das Europäische Parlament appelliert, dem Handelsabkommen mit Großbritannien zuzustimmen. Das Brexit-Abkommen sei "dringend" erforderlich, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). "Angesichts der politischen Realitäten ist das Abkommen das bestmögliche Ergebnis für eine Nachfolgeregelung der Beziehungen mit Großbritannien", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Unternehmen mit umfangreichem Auslandsgeschäft brauchen dringend mehr Rechtssicherheit. Trotz bestmöglicher Vorbereitung kämpfen deutsche Unternehmen gut 100 Tage nach dem Brexit immer noch mit Zollformalitäten und logistischen Hürden."

Der BDI forderte zudem die britische Regierung auf, alle im Abkommen festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Es sei "absolut kontraproduktiv", dass Premierminister Boris Johnson fortwährend mit Vertragsbruch drohe. "Nur mit Vertragstreue wird das unternehmerische Vertrauen in den Standort Großbritannien wiederhergestellt", so Lang.

Auch nach einer Zustimmung des Europäischen Parlaments bleibe das Investitionsrisiko für Unternehmen hoch. Denn die Gefahr bestünde weiter, dass das Vereinigte Königreich Teile des Abkommens aussetzt oder kündigt.

Abstimmung am Abend geplant

Das Parlament in Straßburg will am Abend über das Handelsabkommen abstimmen. Nach seinem Austritt aus der Europäischen Union im vergangenen Jahr war Großbritannien zum 1. Januar nach einer Übergangsperiode auch aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion ausgeschieden. Das Handelsabkommen sieht einen Verzicht von Zöllen und mengenmäßige Beschränkungen vor.

Das Handelsabkommen ist seit Januar lediglich vorläufig in Kraft und soll nun vom Europäischen Parlament ratifiziert werden. Allerdings wirft die EU Großbritannien vor, gegen das im Abkommen enthaltene Nordirland-Protokoll verstoßen zu haben. Das Protokoll sieht offene Grenzen vor zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und der zur EU und zum europäischen Binnenmarkt gehörenden Irischen Republik. London hatte Kontrollen zugesagt, um einen unerlaubten Güterzustrom von Nordirland nach Irland zu verhindern. Johnson hat daran aber wiederholt Kritik geäußert.

