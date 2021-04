Berlin (ots) - Das globale und innovative Fitness-Konzept aus den USA ist ab sofort auf dem deutschen Markt: UFC GYM öffnet seine Pforten als Franchise-Unternehmen in Deutschland und fördert fitnessbegeisterte Partner mit hohen Ansprüchen: Noch dieses Jahr soll das erste Studio eröffnet werden - sei' auch Du eine(r) der Ersten, der/die mit UFC GYM deutsche Erfolgsgeschichte schreibt!Warum expandiert UFC GYM nach Deutschland?Die UFC gilt als Weltmarktführer und Wegbereiter für MMA-inspirierte Fitness. Jeder, der in diesem Bereich unterwegs ist, kennt und verfolgt das Erfolgsprojekt der "Ultimate Fighting Championship". Sie ist die am schnellsten wachsende globale Sport-Marke weltweit - der Weg nach "good old Germany" ist also längst überfällig. Und, was viele vielleicht nicht wissen: Kein Land in Europa hat mehr Fitnessstudio-Mitglieder und Sport-Anlagen als Deutschland. Die Deutschen lieben Fitness. Und sie wollen auch in "schwierigen Zeiten" nicht darauf verzichten.Ausblick: Sport in Zeiten von/nach Corona?Auch wenn die Pandemie vielen Fitnessstudios "vorläufig" den Stecker gezogen hat: Sportbegeisterte werden die Zeit dringend nachholen und ihre sportlichen Aktivitäten mehr denn je wieder aufnehmen. Außerdem tut sich hier auch eine ganz neue Zielgruppe auf: Viele Leute haben gerade in der aktuellen Situation von Home Office & Co. gemerkt, wie wichtig Fitness für Körper, Geist, Wohlbefinden und einen gewissen "Ausgleich" sind. Der Start könnte also perfekter nicht sein, um all diesen Menschen mit UFC GYM demnächst ein neues Zuhause zu geben.Wann eröffnet das erste UFC GYM in Deutschland?Das Ziel ist definitiv noch dieses Jahr. UFC GYM Germany verfolgt einen klaren Plan und möchte in den nächsten 10 Jahren um die 70 Standorte in Deutschland eröffnen. Für Franchise-Nehmer besteht allerdings schon jetzt die Möglichkeit, ihr eigenes Fitnessstudio neu zu gründen, oder in Ruhe umzuwandeln, um schon bald mit UFC GYM voll durchzustarten. Sie können dabei aus 3 verschiedenen Club-Formaten wählen: Signature, Core und Class.Wie unterscheidet sich UFC GYM von anderen Fitnessstudios?Zahlreiche Kurse, spezielle MMA-Schulungen, Kinderbetreuung im Kids Club und vieles mehr: Mitglieder von UFC GYM trainieren stets auf dem gleichen globalen Niveau wie internationale Top-Athleten. Alle Coaches von UFC GYM sind Spitzensportler: Sie müssen einen strengen, wissenschaftlich fundierten Zertifizierungsprozess bestehen, der ausschließlich für UFC GYM entwickelt wurde - so trainiert man ausschließlich mit sogenannten "World class coaches"."You're different. We're different. Train different!"!Jeder Trainer geht dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Altersgruppen und Trainingslevel ein und weckt in jedem Mitglied den ultimativen Kampfgeist. Egal ob Einsteiger oder Profi, jung oder alt, männlich oder weiblich. Der Anspruch: Jedes Mal, wenn jemand ein UFC GYM verlässt, hat er etwas dazugelernt! So hebt sich die Marke von anderen gewöhnlichen Fitness-Konzepten deutlich ab und bleibt auch für zukünftige Franchise-Partner wirtschaftlich attraktiv.Dein Weg zum eigenen UFC GYM in DeutschlandAnsprechpartner ist die PJB Sport Investment GmbH mit Sitz in Berlin. Sie besitzt die Franchise- und Lizenzrechte an UFC GYM Germany, begegnet ihren Partnern stets auf Augenhöhe und begleitet sie vom ersten Tag an. Für weitere Fragen zu Konzept, Standortberatung und weiteren Voraussetzungen etc. steht die PJB Sport Investment GmbH jederzeit gerne zur Verfügung und stellt für alle Franchise-Interessenten eine umfangreiche Broschüre und ein Video mit allen relevanten Infos bereit.PJB Sport Investment GmbHKurfürstendamm 132 A10711 Berlinwww.ufcgymfranchise.defranchise@ufcgym.deFacebook: UFC GYM GermanyInstagram: ufcgymgermanyPressekontakt:UFC GYM GermanyRobert JablukovMarketing Directorfranchise@ufcgym.deOriginal-Content von: UFC GYM Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154206/4900464