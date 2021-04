Ein Videospiel probiert sich in einem experimentellen Multiplayer-Modus, in dem über 9.000 Gamer zusammen auf einer Map spielen. Das könnte der nächste große Trend im Gaming sein - und auch andere Branchen interessieren. Wir kennen MMO mit Hunderten Spielern und Spielerinnen, die sich in einer Map bewegen. Oder die Battle-Royale-Spiele wie Fortnite, in denen 100 Leute sich bekämpfen, bis eine Person übrig bleibt. Und dann gibt es Eve Online. In der größten Schlacht des Weltraum-Spiels, die den Namen "Bloodbath of B-R5RB" bekommen hat, sollen gar 7.548 Gamer teilgenommen haben - in einem Zeitraum von 21 Stunden. ...

