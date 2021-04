Wie für Aktienbörsen benötigt man auch für den Stromhandel ein Händlerdiplom. Dieses, sowie andere vertiefende Trainings rund um den Strom- und Gasmarkt, kann man bei der Strombörse EXAA absolvieren. Die Energiewirtschaft ist eine jener Branchen, in der aktuell in hohem Tempo Disruption und Innovation erfolgt. Mit dem Green Deal der EU kommt ein großer Schub in Richtung Energiewende. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket, die Wasserstoff-Technologie und vieles mehr sorgen für einen laufenden Veränderungsprozess und eine Zunahme an Komplexität im Energiesektor. Know how-Updates für die Beschäftigten im Energie-Umfeld sind daher notwendig und sinnvoll. Kompakte Trainings bietet etwa die Strombörse EXAA an ....

