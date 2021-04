In einem Aufruf an die EU-Kommission fordert eine Gruppe von Unternehmen um die Initiatoren Volvo und Uber ein Verbot der Neuzulassungen von Verbrennerfahrzeugen ab 2035. Über eine eigens erstellte Website rufen die Initiatoren jedermann zur Mitzeichnung des aus ihrer Sicht gebotenen verpflichtenden Verbrennerausstiegs ab 2035 auf. Der sei aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes unumgänglich und soll sich auch auf Hybride erstrecken. Immerhin seien Pkw und Transporter für 15 Prozent aller Kohlendioxid-Emissionen in Europa verantwortlich. Zudem handele es ...

