Baden-Baden (ots) - Ab 1. Mai in der ARD Mediathek und ab 13. Mai im SWR Fernsehen / Adam Bousdoukos und Giovanni Funiati als ungleiches BrüderpaarZwei Brüder im Kreuzfeuer zwischen kalabrischer und schwäbischer Mafia: In der neuen SWR Serie "Spätzle arrabbiata oder eine Hand wäscht die andere" verteidigen Adam Bousdoukos und Giovanni Funiati als ungleiche Brüder Familie und Existenz. In den sechs Folgen spielen außerdem Giovanna Nodari, Teresa Rizos, Christina Hecke und Patrick von Blume. Die Serie ist eine Produktion der Polyphon Pictures für den SWR, inszeniert von Peter Evers nach den Drehbüchern von Peter Koller und Klaus Burck. Online startet das neue Format am 1. Mai in der ARD Mediathek, das SWR Fernsehen folgt ab Christi Himmelfahrt, 13. Mai an drei Abenden mit jeweils einer Doppelfolge.Dramedy um eine keineswegs ehrenwerte GesellschaftGut ausgebildet und voller Ehrgeiz kommt der leidenschaftliche Koch Luca Rossi zurück ins heimatliche Aschberg, wo seine Familie die Pizzeria Mamma Gina betreibt. Die ist inzwischen heruntergekommen und hat kaum noch Gäste. Trotzdem ist Pipo Rossi alles andere als begeistert von der unverhofften Heimkehr des Bruders. Denn er und Mutter Gina betreiben die Pizzeria als Geldwaschanlage für die kalabrische Mafia. Ein ehrgeiziger Koch mit Hang zur Redlichkeit stört da nur - zumal zwischen den ungleichen Brüdern ein tiefsitzender Konflikt schwelt. Allerdings: Der leichtsinnige Pipo hat seine Fähigkeiten als Geschäftemacher gerade mal wieder überschätzt und einen Deal so richtig in den Sand gesetzt. Jetzt fordert die Mafia nichtvorhandenes Geld zurück und erhöht den Druck auf Pipo und seine Mutter Gina.Mafia-Methoden in AschbergDa für Gina völlig selbstverständlich ist, dass die Brüder einander unterstützen, egal ob es um Gefahrenabwehr, Geldbeschaffung oder die Wiederbelebung des Restaurants geht, findet Luca sich Seite an Seite mit dem Bruder den Angriffen von gleich zwei Seiten ausgesetzt. Denn in Aschberg hat auch Bürgermeisterin Höpke geheime Geschäftsinteressen, und die kann mit ihren Methoden der Mafia durchaus das Wasser reichen. Kaum einer widerspricht der smarten Ortschefin. Auch nicht ihr Bruder, Leiter der Polizeidienststelle. Der ist vielleicht weniger smart als seine Schwester, dafür wild entschlossen, gerade den Rossis Steine in den Weg zu legen, durchaus auch unter Missachtung der Gesetze. Im Sperrfeuer der Gegner müssen Luca und Pipo in puncto Gefahrenabwehr einiges dazulernen. Möglichst unauffällig, versteht sich, denn Lucas neue Liebe ist Ortspolizistin Tanja. Sie ist um Klassen gewissenhafter als ihr Chef und sollte deshalb möglichst wenig über die kreativen Maßnahmen erfahren, mit denen sich die Brüder gegen die Attacken zur Wehr setzen.Alle sechs Folgen online first in der ARD MediathekDie 6 x 45 Minuten von "Spätzle arrabbiata oder eine Hand wäscht die andere" wurden von Sabine Tettenborn produziert. Die Redaktion liegt bei Michael Schmidl. In der ARD Mediathek sind alle sechs Folgen ab 1. Mai abrufbar. Im SWR Fernsehen werden sie ab Christi Himmelfahrt, 13. Mai in jeweils drei Doppelfolgen ausgestrahlt:Donnerstag, 13. Mai, 20:15 Uhr Folge 1 "Espresso in den Tod" / 21:00 Uhr Folge 2 "Kalt abserviert"Freitag, 14. Mai, 20:15 Uhr Folge 3 "Schwäbische Methoden" / 21:00 Uhr Folge 4 "Gruss aus der Küche"Samstag, 15. Mai, 20:15 Uhr Folge 5 "Kalabrische Überraschung" / 21:00 Uhr Folge 6 "Nur die Liebe ist süßer als der Tod"