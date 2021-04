DJ 3M wächst in allen Geschäftsbereichen

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern 3M hat dank höherer Umsätze in allen Segmenten seinen Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Der in Minnesota ansässige Hersteller wies einen Nettogewinn von 1,62 Milliarden US-Dollar aus, verglichen mit 1,31 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn lag bei 2,77 Dollar je Aktie, verglichen mit 2,25 Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der bereinigte Gewinn lag ebenfalls bei 2,77 Dollar je Aktie. Die von FactSet befragten Analysten hatten mit 2,29 Dollar je Aktie gerechnet. Der Nettoumsatz lag bei 8,85 Milliarden Dollar, ein Plus von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit 8,44 Milliarden Dollar gerechnet. Der Umsatz im Bereich Sicherheit und Industrie stieg um 14 Prozent auf 3,33 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Bereich Transport und Elektronik stieg um 13 Prozent auf 2,53 Milliarden Dollar. Die Umsätze im Gesundheitswesen stiegen um 6,8 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Verbrauchersegment kletterte um 9,8 Prozent auf 1,37 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen rechnet für 2021 weiterhin mit einem Gewinn von 9,20 bis 9,70 Dollar pro Aktie und einem Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent, wobei das organische Wachstum in lokaler Währung zwischen 3 und 6 Prozent liegen soll.

