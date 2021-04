DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.191,00 +0,07% +12,33% Euro-Stoxx-50 4.012,14 -0,22% +12,93% Stoxx-50 3.396,52 -0,05% +9,27% DAX 15.252,89 -0,28% +11,18% FTSE 6.948,96 -0,20% +7,78% CAC 6.267,84 -0,12% +12,91% Nikkei-225 28.991,89 -0,46% +5,64% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,75% -0,08

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,34 61,91 +0,7% 0,43 +28,2% Brent/ICE 66,02 65,65 +0,6% 0,37 +28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,58 1.780,40 +0,1% +2,18 -6,1% Silber (Spot) 26,27 26,23 +0,2% +0,04 -0,5% Platin (Spot) 1.248,95 1.247,33 +0,1% +1,63 +16,7% Kupfer-Future 4,50 4,44 +1,3% +0,06 +27,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Beginn der zweitägigen US-Notenbanksitzung dürfte der lustlose Handel des Vortages am Dienstag in eine neue Runde gehen. Die zur Wochenmitte anstehenden Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank halten Anleger im Zaum. Zwar dürfte die Fed keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vornehmen, doch angesichts steigender Konjunktur- und Inflationserwartungen bleiben Anleger skeptisch. Die US-Notenbank könnte früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, heißt es. Die abermaligen Allzeithochs rufen immer mehr Mahner auf den Plan. Diese verweisen auf die anziehende Inflation sowie die dramatische Coronalage in Indien, aber auch in anderen Staaten. In vielen Schwellenländern gebe es überhaupt keine ernst zu nehmenden Impfkampagnen, heißt es.

Tesla erzielte im ersten Quartal zwar einen Rekordgewinn, blieb beim Umsatz allerdings knapp hinter den Erwartungen zurück. Der Kurs verliert vorbörslich 2,3 Prozent.

Für Gamestop geht es um 9,5 Prozent weiter steil nach oben, nachdem der Kurs schon im regulären Vortageshandel um 11,5 Prozent gestiegen war. Der Computerspiele- und Software-Einzelhändler hat schon länger angekündigte Pläne, eigene Aktien zum stark erhöhten Kurs zu verkaufen, nun umgesetzt.

Lyft verbessern sich um 2 Prozent. Hier treibt der Verkauf des Geschäftsbereichs autonomes Fahren für 550 Millionen Dollar an Toyota den Kurs.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Synlab AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 113,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Einsetzende Gewinnmitnahmen drücken an den Börsen im Verlauf etwas. Einige Marktteilnehmer erwarten, dass die US-Notenbank Fed einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik ankündigen könnte. Von anderer Seite heißt es aber, die Inflation sei zumindest noch im Zaum. Auch deshalb wird mehrheitlich erwartet, dass die sehr lockere Geldpolitik bestätigt werden. Trotzdem ist die Diskussion nicht zu unterschätzen. Der Mangel an Halbleitern belastet die Autotitel: Ihr Stoxx-Banchenindex gibt um 1,2 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite stehen mit der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie die Reise- und Verkehrsaktien, deren Stoxx-Index um 2 Prozent nach oben schießt. Positiv überrascht haben die Zahlen der HSBC. Nach zögerlichem Beginn geht es nun in London um 2,5 Prozent nach oben. Besser als erwartet hat auch die UBS abgeschnitten. Allerdings schmälerte der Zahlungsausfall des US-Hedgefonds Archegos den Gewinn. Der Kurs fällt so auch um 3 Prozent. Ein etwas optimistischerer Ausblick von ABB wird mit einem Kursplus von 1,4 Prozent belohnt. Für EDF geht es fast 6 Prozent nach oben. Hintergrund sind Medienberichte, laut denen die französische Regierung und die EU kurz vor einer Einigung mit Blick auf die geplante Restrukturierung der Versorgergruppe stehen. Knapp behauptet zeigt sich die Novartis-Aktie. Die Zahlen haben die Schätzungen leicht verfehlt. Michelin fallen um 2,7 Prozent. Bei der Citigroup heißt es, der Absatz habe sich etwas schwächer entwickelt. Gut kommen wiederum Umsatz und Ausblick von Schneider Electric an, der Kurs des Industrie-Konzerns steigt um 0,6 Prozent. Moeller-Maersk hat den Ausblick angehoben. Die Aktie gibt deutliche Gewinne aus dem Eröffnungsgeschäft aber wieder ab. Die Stratec-Aktie springt um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat nicht nur gute vorläufige Zahlen vorgelegt, sondern auch seine Jahresziele erhöht. Uniper reagieren fest auf ihr Zahlenwerk. Der Kurs steigt um 1,6 Prozent. Uniper hat den Gewinnausblick deutlich angehoben. Vestas geben nur optisch um rund 80 Prozent nach. Die Aktie wurde 1:5 gesplittet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Uhr Mo, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,2079 -0,07% 1,2072 1,2075 -1,1% EUR/JPY 130,82 +0,13% 130,62 130,60 +3,8% EUR/CHF 1,1039 -0,11% 1,1056 1,1050 +2,1% EUR/GBP 0,8682 -0,16% 0,8689 0,8697 -2,8% USD/JPY 108,31 +0,20% 108,21 108,15 +4,9% GBP/USD 1,3912 +0,10% 1,3892 1,3885 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,4793 +0,10% 6,4791 6,4768 -0,4% Bitcoin BTC/USD 54.835,50 +2,73% 53.932,76 53.547,00 +88,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Trotz günstiger Vorgaben mit teils neuen Rekorden an der Wall Street haben an den Aktienmärkten negative Vorzeichen dominiert. Dabei fielen die Einbußen aber querbeet moderat aus. In Tokio gab der Nikkei noch am stärksten nach. Dass die japanische Notenbank ihre lockere Geldpolitik bestätigte und die Wachstumserwartungen für Japan für das laufende und das nächste Jahr leicht erhöhte, stützte nicht. Dies sei weitgehend so auch erwartet worden, hieß es. Auch in Südkorea gab der Index nach. Dass das BIP-Wachstum im ersten Quartal deutlich höher ausfiel als erwartet, trieb nicht weiter, nachdem der Index zuletzt drei Tage in Folge gestiegen war - auch in Erwartung eines wieder positiven BIP. Posco Chemical (-3,6%) gaben einen Großteil ihrer Gewinne vom Vortag wieder ab, die die Aktie nach starken Ergebnissen eingefahren hatte. Für die Stahlaktie Posco (+4,1%) ging es dagegen nach ebenfalls guten Geschäftszahlen weiter nach oben. Hyundai Steel (+9,0%) wurden angesichts guter Zahlen ebenfalls gekauft. Der Kurs des Batterieherstellers Samsung SDI gab nach wie erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 0,6 Prozent nach. In Tokio verloren Toyota 1,1 Prozent, nachdem eine Tochter die Sparte autonomes Fahren vom Fahrtenvermittler Lyft gekauft hatte. Bei Astellas Pharma (-3,2%) kamen die Quartalszahlen nicht gut an. Ebenso bei Sekisui Chemical (-7,1%). In Schanghai verpuffte, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im März weiter kräftig gestiegen sind. In Hongkong stand die HSBC-Aktie mit den in der Handelspause vorgelegten Quartalszahlen im Fokus. Der Kurs lag zuletzt gut 1 Prozent im Plus. Daneben lagen Meituan 3,5 Prozent höher. Anfangs hatte der Kurs noch negativ darauf reagiert, dass nach Alibaba nun auch der Online-Lieferdienst wegen des Verdachts des Machtmissbrauchs in das Visier der Wettbewerbsbehörde geraten ist. Tencent gaben um 1,0 Prozent nach - der Technikriese hält 20 Prozent an Meituan.

CREDIT

Die Kreditmärkte präsentieren sich wenig verändert. Die Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed die Geldpolitik und damit auch die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar bestätigen wird. Ähnlich wie zuvor bei der EZB gehen Analysten davon aus, dass die US-Notenbank eine Diskussion um einen Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik zu vermeiden versuchen wird. Daneben steht die Berichtssaison im Blick. Diese läuft bislang klar besser als erwartet, was auch für Credits positiv zu werten ist. Für Credits sprechen auch die andauernden Wertpapierkäufe durch die EZB. Die Zentralbank hat in der vergangenen Woche Unternehmensanleihen für netto 1,5 Milliarden Euro erworben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental schließt Reifenwerk Aachen erst Ende 2022

Continental wird die Reifenfertigung im Werk Aachen ein Jahr später als zunächst geplant schließen. Das Management habe sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt, teilte der DAX-Konzern mit. Demnach soll bis spätestens Ende 2022 das Werk mit etwa 1.200 Beschäftigten geschlossen werden.

Befesa setzt sich nach guten Quartal ehrgeizige Ziele für 2021

Das Recyclingunternehmen Befesa SA hat mit einem Anstieg des EBITDA um 46 Prozent auf 48,8 Millionen Euro das stärkste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Die Kapazitätsauslastung im ersten Quartal sei zurück auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie, teilte das Unternehmen mit. Zudem habe das Unternehmen von vorteilhaften Marktpreisen profitiert.

DMG Mori verzeichnet trotz Auftragsplus Gewinnrückgang

Die DMG Mori AG hat im ersten Quartal zwar wieder deutlich mehr Aufträge eingefahren, Umsatzentwicklung und Gewinn blieben aber noch unter Vorjahr. Mit 589,8 Millionen Euro stiegen die Auftragseingänge um 34 Prozent, wie der Maschinenbauer mitteilte. Der Umsatz erreichte aber nur 421,6 Millionen Euro, ein Rückgang um 8 Prozent. Das EBIT brach angesichts "anhaltend schwieriger Bedingungen" um mehr als die Hälfte auf 11,8 Millionen Euro ein. Das Nachsteuerergebnis erreichte mit 8 Millionen Euro auch nur weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.

Hamborner Reit verdient wegen Mietausfällen weniger

Die Hamborner Reit AG hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Pandemie weniger verdient. Wie der im SDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, sank der operative Gewinn wegen Wertberichtigungen auf Mietforderungen. Die Mieteinnahmen stagnierten. Die Erlöse aus Mieten und Pachten lagen wie im Vorjahr bei 21,8 Millionen Euro. Der FFO, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, sank um 4,6 Prozent auf 12,7 Millionen Euro. Der FFO je Aktie belief sich auf 16 Cent.

Südzucker erweitert den Vorstand

Die Südzucker AG erweitert den Vorstand um ein weiteres auf fünf Mitglieder. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Ingrid-Helen Arnold zum 1. Mai für drei Jahre in den Vorstand bestellt. Die Managerin, die 25 Jahre bei SAP gearbeitet hat, werde das neu geschaffene Ressort Verbrauchermärkte, Digitalisierung/IT und damit die Verantwortung für den technologischen Wandel im Rahmen der digitalen Transformation des Konzerns übernehmen. Außerdem werde sie die Divisionen Beneo, Freiberger und Portionpack Europe verantworten.

Wintershall Dea zahlt 600 Millionen Euro Dividende

Wintershall Dea hat im ersten Quartal von höheren Rohstoffpreisen und einer im Jahresvergleich 5 Prozent höheren Produktion bei verringerten Kosten profitiert. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um 47 Prozent auf 704 Millionen Euro, der bereinigte Nettogewinn um 34 Prozent auf 171 Millionen Euro, wie der Öl- und Gasförderer mitteilte, der im Herbst an die Börse gebracht werden soll.

BP startet nach guten Quartal Aktienrückkauf

Der britische Ölkonzern BP ist besser als erwartetet durch das erste Quartal gekommen. Dank der höheren Öl- und Gaspreise startet das Unternehmen im zweiten Quartal einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen US-Dollar. Der britische Ölmulti erzielte in den drei Monaten bis zum 31. März einen Nettogewinn von 4,67 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 1,36 Milliarden Dollar im vierten Quartal und einem Verlust von 4,36 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2020.

Deliveroo baut Kooperation mit Waitrose aus

Der Essens-Lieferdienst Deliveroo weitet seine Partnerschaft mit Waitrose für die Lieferung von Lebensmitteln auf 110 neue Filialen in Großbritannien aus, wobei bis zu 400 neue Arbeitsplätze bei Waitrose geschaffen werden. Die erweiterte Partnerschaft wird die Anzahl der Waitrose-Filialen - Teil der John Lewis Partnership plc - auf der Deliveroo-Plattform bis zum Ende des Sommers auf insgesamt 150 erhöhen, teilte das in London ansässige Lebensmittel-Lieferunternehmen mit. Waitrose begann im September letzten Jahres einen Versuch mit fünf Filialen mit Deliveroo.

Immobilienbörse Hemnet mit knapp 1,2 Mrd Euro bewertet

Der schwedische Online-Immobilienmarktplatz Hemnet Group AB hat den endgültigen Preis für seinen Börsengang festgelegt. Damit hat das Unternehmen vor dem ersten Handelstag am Dienstag an der Nasdaq Stockholm eine Marktkapitalisierung von 11,63 Milliarden Schwedischen Kronen, umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro.

HSBC steigert Gewinn auf mehr als das Doppelte

Deutlich geringere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite haben der HSBC im ersten Quartal trotz rückläufiger Einnahmen einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Die britische Bank verdiente mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und zeigte sich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf.

Lagardere verzeichnet Umsatzrückgang im 1. Quart

Die Lagardere SCA hat im ersten Quartal trotz Verbesserungen in der Verlagssparte weniger umgesetzt, da die Einschränkungen durch das Coronavirus in Europa weiterhin den Flugverkehr lähmten und das Reisegeschäft beeinträchtigten. Das französische Medienunternehmen teilte mit, dass der Quartalsumsatz auf 905 Millionen von 1,36 Milliarden Euro im ersten Quartal 2020 gefallen sei.

Maersk erhöht dank steigender Nachfrage Jahresprognose

Die Reederei A.P. Moeller-Maersk AS hat nach einem guten ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angesichts steigender Nachfrage und Frachtraten angehoben. In den ersten drei Monaten seien die Volumina in der wichtigsten Seeschifffahrtssparte um 5,7 Prozent und die durchschnittlichen Frachtraten um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, so das Unternehmen.

Nestle-CEO: Trend zu gesünderer Ernährung, Konsum zu Hause bleibt

Nestle rechnet damit, dass nach Ende der Corona-Pandemie der Trend zu gesünderer Ernährung, der verstärkte Konsum von zu Hause sowie das digitale Einkaufen im Bereich Ernährung und Getränke bestehen bleiben werden. Der Schweizer Lebensmittelkonzern, dessen Portfolio zu 85 bis 90 Prozent auf den Verzehr zu Hause ausgerichtet ist, sieht sich mit seiner Wachstumsstrategie gut positioniert, von diesen Trends zu profitieren, sagte CEO Mark Schneider online im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

Nomura macht massiven Verlust nach Archegos-Kollaps

Der Kollaps des US-Hedgefonds Archegos hat im jüngst abgeschlossenen Geschäftsjahr ein tiefes Loch in die Bilanz der japanischen Bank Nomura gerissen. Wie die Nomura Holdings mitteilte, hat sie eine Belastung von rund 2,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einem US-Kunden auf die Bücher genommen. Im laufenden Geschäftsjahr werden weitere Belastungen in Höhe von 570 Millionen Dollar erwartet.

Novartis verdient trotz Umsatzplus weniger

Die Novartis AG hat im ersten Quartal einen geringeren Gewinn erzielt, obwohl der Umsatz leicht gestiegen ist. Das Nettoergebnis des Pharmakonzerns lag bei 2,06 Milliarden Dollar, nach 2,17 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 12,41 Milliarden Dollar von 12,3 Milliarden Dollar, wie Novartis mitteilte. Eine von Factset erstellte Konsensprognose hatte einen Nettogewinn von 3,44 Milliarden Dollar und einen Umsatz von 12,52 Milliarden Dollar erwarten lassen.

Schneider Electric hebt nach starkem Wachstum Prognose an

Schneider Electric hat nach einem von starker Nachfrage befeuerten 12-prozentigen Umsatzanstieg im ersten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der französische Elektrotechnikkonzern erwartet nun ein organisches Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) zwischen 14 und 20 Prozent. Bislang hatte sich das Unternehmen 9 bis 15 Prozent mehr Gewinn vorgenommen. Der Jahresumsatz soll organisch zwischen 8 und 11 Prozent zulegen, so Schneider.

