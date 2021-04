DJ Nullrunde bei westdeutschen Renten wegen Corona-Pandemie

BERLIN (Dow Jones)--Bei den westdeutschen Renten wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie eine Nullrunde geben. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Lediglich die ostdeutschen Renten steigen zum Juli leicht um 0,72 Prozent aufgrund der gesetzlich verankerten schrittweisen Anpassung an das Westniveau.

Eigentlich hätten die Renten in Westdeutschland gesenkt werden müssen, denn die Entwicklung der Altersbezüge ist an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Im vergangenen Jahr fielen die durchschnittlichen Löhne um 2,34 Prozent. Aber wegen der gesetzlich verankerten Rentengarantie wurden die Rentenbezüge daher in diesem Jahr nicht gekürzt.

In diesem Jahr werden die Ostbezüge so angepasst, dass diese 97,9 des Westwerts erreichen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 07:44 ET (11:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.