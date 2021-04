Die Nel-Asa-Aktie (-10,7% auf 27,19 NOK) hat sich stabilisiert. Das Momentum der Abwärtsbewegung hat nachgelassen. Seit Januar ist Nel Asa zum Tief im März um fast 40% gefallen. Seit diesem Tief ist der Kurs des Wasserstoff-Spezialisten an der Euronext in Oslo wieder um rund 22% gestiegen. Steht jetzt eine Bodenbildung in der Nel-Asa-Aktie an? Ist der Hype bei Nel Asa vorüber? Die Wasserstoff-Aktie hat die Chance, eine Trendwendeformation zu aktivieren. Die Bedingung dafür ist ein Tagesschlusskurs ...

