Die Schließungspläne der MAN-Zentrale in München für das Werk in Steyr schreiten offenbar weiter voran. Wie Angestelltenbetriebsrat Thomas Kutsam im Ö1-Mittagsjournal berichtete, würden derzeit Angestellte Angebote für andere Werke erhalten. So sollen Mitarbeiter aus der Planung gefragt worden sein, ob sie eventuell in ein Werk nach Polen wechseln würden. Beschäftigte aus der EDV und Technik erhielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...