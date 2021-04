Berlin (ots) - Das deutsche Start-up Wellet GmbH entwickelt eine COVID-19-IT-Lösung. Die Android-App soll vor allem für lokale kleine und mittlere Unternehmen ein Game-Changer werden.



"Die COVID-19-Pandemie hat uns gezwungen, intelligente Lösungen zu entwickeln, um uns an die neue normale Lebensweise anzupassen. Tap-to-Phone, eine innovative Lösung für bargeldloses Bezahlen, kann Unternehmen daher unterstützen, indem es weniger Bargeld wechselt", sagt Sergey Tokmakov, Mitbegründer der Wellet GmbH.



Die innovative Wellet-App (https://wellet.de/) verwandelt Smartphones in Kartenleser. Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen bietet sie damit eine kostengünstige Lösung für bargeldloses Bezahlen. Denn mit der neuen App werden teure POS-Kartenleser überflüssig: Die Bezahlung erfolgt über Tap-to-Phone. Wellet ist nach deutschem Recht 100 % sicher in der Anwendung, monatliche Nutzungsgebühren gibt es keine. Sobald die Zertifizierung der App im Mai abgeschlossen ist, steht sie im Google Playstore zum kostenlosen Download bereit



