iOS 14.5 ist da und gibt Nutzern unter anderem mehr Kontrolle in die Hände, welche Dienste ihre Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Unternehmen tracken dürfen. Wir zeigen, wie ihr die App-Tracking-Transparenz-Funktion aktiviert. Nachdem Apple die Anti-App-Tracking-Funktion schon mit iOS 14.3 eingeführt hatte, ist sie mit dem Update auf iOS 14.5 verpflichtend für alle Entwickler geworden. Mit der neuen Option könnt ihr für jede App einzeln entscheiden, ob ihr das anbieterübergreifende Werbe-Tracking erlauben wollt oder nicht. So geht's. iOS 14.5: So nutzt ihr die App-Tracking-Transparenz-Funktion Schon vor dem Release ...

