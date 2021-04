DJ EANS-News: Semperit AG Holding / Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,50 je Aktie für 2020 - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen/Unternehmen Wien - Österreich, 27. April 2021 - In der 132. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit AG Holding wurde der Vorschlag des Vorstands, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von EUR 1,50 je Aktie an die Aktionäre zu zahlen, angenommen. Dr. Stefan Fida, Mag. Birgit Noggler und Dr. Astrid Skala-Kuhmann wurden in ihre Aufsichtsrats- Funktionen wiedergewählt. Auch bei allen übrigen Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gemäß den vorliegenden Beschlussanträgen gefasst. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurden Dr. Walter Koppensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates, und Dr. Stefan Fida, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, in ihren Funktionen bestätigt. Monika Schartner und Herbert Ofner wurden als Personalvertreter neu in den Aufsichtsrat gewählt. Sie treten die Nachfolge von Mag. Sigrid Haipl und Ing. Michaela Jagschitz an, die ihre Funktionen aufgrund des Eintritts in den Ruhestand zurückgelegt haben. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/5/10705054/0/2021-04-27_Semperit_Presseinformation_HV_2021.pdf

