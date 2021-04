DJ Scholz: Deutscher Aufbau- und Resilienzplan umfasst 28 Mrd Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der vom Kabinett beschlossene deutsche Aufbau- und Resilienzplan (DARP) sieht nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) insgesamt Ausgaben von rund 28 Milliarden Euro vor. "90 Prozent der im deutschen Aufbauplan vorgesehenen Ausgaben fördern den Klimaschutz und die digitale Transformation", gab Scholz' Ministerium bekannt. Die Bundesregierung übertreffe damit deutlich die Zielvorgaben der EU.

"Wir können jetzt vereint handeln für ein starkes, solidarisches und zukunftsfähiges Europa", erklärte Scholz. "Mit dem deutschen Aufbauplan setzen wir ein klares Signal für Klimaschutz und Digitalisierung, für Wachstum und Beschäftigung." Der Bundesfinanzminister gab die Details des Plans bei einer Online-Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire bekannt. Auch Frankreich legt nun seinen Plan vor.

Insgesamt ist der von Berlin und Paris initiierte EU-Aufbaufonds 750 Milliarden Euro stark. Zentrales Instrument ist die Aufbau- und Resilienzfazilität im Umfang von 672,5 Milliarden Euro. Sie hat laut Bundesfinanzministerium zum Ziel, die europäische Wirtschaft aus der Corona-Rezession zu führen und zugleich zentrale Impulse für wichtige Zukunftsinvestitionen und Reformmaßnahmen zu setzen. Die EU-Staaten reichen dafür nationale Aufbau- und Resilienzpläne ein.

Langfristige Weichenstellungen im Fokus

Mit dem deutschen Aufbau- und Resilienzplan würden langfristige Weichenstellungen für mehr Investitionen in Zukunftstechnologien und auch in den Gesundheitsschutz der Bevölkerung vorgenommen, erklärte das Finanzministerium. Deutschland rechne mit Zuschüssen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität von rund 25,6 Milliarden Euro netto ohne Mehrwertsteuer. Im DARP würden die im Bundeshaushalt veranschlagten Bruttoausgaben ausgewiesen, insgesamt knapp 28 Milliarden Euro.

Nach einer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorgenommenen Abschätzung der volkswirtschaftlichen Effekte dürfte das Bruttoinlandsprodukt durch die Maßnahmen des DARP langfristig um etwa 2 Prozent höher liegen und die Beschäftigung um etwa 0,5 Prozent höher ausfallen, erklärte das Ministerium.

Auf den Bereich Klimapolitik und Energiewende sollen mit 11,5 Milliarden Euro rund 40 Prozent des finanziellen Gesamtvolumens entfallen. Die Maßnahmen umfassen den Angaben zufolge massive Investitionen in den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft sowie die Förderung von klimafreundlicher Mobilität und energetischer Gebäudesanierung. Insgesamt fördert der DARP Dekarbonisierungsprojekte mit 3,3 Milliarden Euro. Auf den Ausbau der E-Mobilität sollen rund 5,5 Milliarden entfallen, auf energetische Gebäudesanierung 2,5 Milliarden.

Über 14 Milliarden Euro sollen für den digitalen Wandel bereitgestellt werden. Insgesamt sollen über 50 Prozent der Ausgaben im DARP zum digitalen Wandel beitragen - damit werde die europäische Mindestquote von 20 Prozent weit übertroffen. Konkret sollen unter anderem 1,9 Milliarden Euro in ein Investitionsprogramm Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie fließen.

Zentrale gemeinsame Projekte geplant

Zudem finden sich in dem Plan laut dem Ministerium zentrale gemeinsame Projekte mit Frankreich - von beiden Ländern gemeinsam initiierte wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) in den Bereichen Wasserstoff, Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien sowie Cloud und Datenverarbeitung. Sie sollen allen EU-Mitgliedstaaten offenstehen.

Vorgesehen sind 0,75 Milliarden Euro für das IPCEI Cloud und Datenverarbeitung und je 1,5 Milliarden Euro für das IPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien und für das IPCEI Wasserstoff, mit dem Berlin und Paris den Aufbau von Produktions- und Transportkapazitäten für grünen Wasserstoff und die Entwicklung einer europäischen Wertschöpfungskette fördern wollen.

Neben diesen großen Schwerpunkten nutze Deutschland die durch die Aufbau- und Resilienzfazilität bereit gestellten Mittel im Einvernehmen mit der EU-Kommission gezielt für eine digitale Bildungsoffensive mit 1,3 Milliarden Euro sowie die Stärkung der sozialen Teilhabe und eines pandemieresilienten Gesundheitssystems. Ein "Zukunftsprogramm Krankenhäuser" ist dabei mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro die größte Einzelmaßnahme im DARP. Es soll zum Ziel haben, notwendige Investitionen in moderne Notfallkapazitäten sowie eine bessere digitale Infrastruktur der Krankenhäuser zu fördern.

Ergänzt werden sollen die Investitionsschwerpunkte durch strukturelle Reformen zum Ausbau öffentlicher Investitionskapazitäten und zur Modernisierung der Verwaltung in Deutschland. Der Staat sei zwar "in der Krise handlungs- und leistungsfähig", dennoch zeigten die Erfahrungen, dass öffentliche und private Investitionen durch aufwendige Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren teilweise verzögert würden. Zu den Reformvorhaben zählt ein Onlinezugangsgesetz, für das 3 Milliarden Euro eingeplant sind. Eine Bund-Länder-Gruppe unter Federführung des Kanzleramts soll zudem gemeinsam mit den Bundesländern gezielt den Abbau von Investitionshemmnissen adressieren.

