So zitierte mich die Headline eines Artikels in der FAZ (siehe u.a. Link). Noch nie habe ich gleichzeitig so viel positives und negatives Feedback zu einem Interview bekommen, weshalb ich meine Argumente an dieser Stelle etwas ausführlicher darlege. "Bitcoin ist das schlechte Gold" - FAZ-Interview mit Andreas Kern Eines sei vorweggenommen: Keinesfalls prognostiziere ich den kurzfristigen Zusammenbruch des Bitcoin. Vermutlich wird sich sein Preis noch verdoppeln - vielleicht sogar noch höher steigen. Dennoch wäre etwas mehr Sachlichkeit in manchen Diskussionen wünschenswert. Dazu möchte ich einige wesentliche Eigenschaften von Gold heranziehen und analysieren, wie sich Bitcoin in diesen Bereichen positionieren lässt: Gold ...

