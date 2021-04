London (ots/PRNewswire) - CloudMargin, der Entwickler der weltweit ersten und einzigen Lösung für die Sicherheiten- und Margenverwaltung in der Cloud, hat heute bekannt gegeben, dass Martin Heraghty zum neuen Vertriebsleiter für die DACH-Region in Europa, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Mitteleuropa, des Unternehmens ernannt worden ist. Er verfügt über mehr als 20 Jahre einschlägige Erfahrung, davon mehr als 15 Jahre im Verkauf von Handelstechnologielösungen.Heraghty unterhält umfangreiche Beziehungen in ganz Europa und verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheitenverwaltung. Er war mehrere Jahre bei Lombard Risk (jetzt VERMEG) tätig, wo er für den Vertrieb der Sicherheitenmanagement- und Risikolösungen des Unternehmens in Europa verantwortlich war. Außerdem war er als Business Development Manager bei Misys, jetzt Finastra, einem weltweit tätigen strategischen Partner von CloudMargin tätig.Heraghty wird von London aus tätig sein und ist dem kaufmännischen Leiter David White direkt unterstellt.White erklärte: "Martin verfügt über jahrelange Branchenerfahrung bei Wettbewerbern und Partnerfirmen. Er kennt sich genau mit den Bedürfnissen und Herausforderungen des deutschsprachigen Marktes aus und passt daher hervorragend zu unserem wachsenden Team. Er unterhält ein umfangreiches Netzwerk an ehrlichen Geschäftsbeziehungen, die uns dabei helfen werden, das CloudMargin-Wertversprechen zu liefern, um die Modernisierung der Funktionen für Sicherheitenverwaltung von Unternehmen voranzutreiben."Heraghty erklärte: "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, in dieser wichtigen Phase der Entwicklung, in der das Unternehmen den Bereich Sicherheitenverwaltung in Angriff nimmt, zu CloudMargin zu kommen. CloudMargin ist nach wie vor führend in Bezug auf Kostensenkung, Risikominimierung und Effizienzsteigerung in einer zunehmend regulierten Umgebung. Wir sind im Besitz wichtiger Marktakteure und verfügen über stabile Technologiepartnerschaften. Das positioniert uns perfekt dafür, die bevorzugte Lösung für das Sicherheitenmanagement für den Markt zu werden, und ich freue mich darauf, dies gemeinsam mit dem Rest des CloudMargin-Teams umzusetzen."Vor seiner Tätigkeit bei CloudMargin war Heraghty sieben Jahre lang als Vertriebsleiter bei Corvil tätig, einem Anbieter von Echtzeit-Handelsanalysen und Machine-Intelligence-Lösungen, der 2019 von Pico (einem Technologieanbieter für Finanzmärkte) übernommen wurde. Seit 2011 war er Vertriebsleiter für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) bei Lombard Risk.Von 2009 bis 2011 war Heraghty Vertriebsleiter bei SunGard (heute FIS). Zuvor war er bereits in mehreren weiteren Vertriebs- und Geschäftsentwicklungspositionen bei diversen Software- und Finanzberatungsunternehmen tätig.Informationen zu CloudMarginCloudMargin hat seinen Hauptsitz in London und hat das weltweit erste cloudbasierte Workflow-Tool für Sicherheitenverwaltung entwickelt, das seit 2015 mehr als 20 Branchenauszeichnungen und Auszeichnungen für Innovation und erstklassige Technologie erhalten hat. Das Software-as-a-Service-Modell (SaaS) des Unternehmens hilft führenden Finanzinstituten auf der Kauf- und Verkaufsseite weltweit - wie Banken, Makler- und Vermögensverwaltungsunternehmen, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen - dabei, zeitkritische regulatorische Fristen einzuhalten und die mit den Anforderungen an Sicherheiten verbundenen steigenden Kosten in erheblichem Umfang zu senken. CloudMargin bietet seine robuste, sichere Plattform direkt sowie über Outsourcer und große Industriedienstleister an. Zu den strategischen Investoren von CloudMargin gehören die Deutsche Bank, Citi, die Deutsche Börse, IHS Markit und Jefferies sowie das Venture Capital-Unternehmen Illuminate Financial. Mit mehr als 20 Integrationspartnerschaften war CloudMargin der erste Anbieter von Sicherheitenmanagement-Lösungen, der Mitglied des SWIFT-Netzwerks war und eine direkte Verarbeitung durch Abwicklung ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.cloudmargin.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/464866/CloudMargin_Logo.jpgPressekontakt:Ellen G. ResnickCrystal Clear Communications+1-773-929-9292+1-312-399-9295(Mobil)eresnick@crystalclearPR.comOriginal-Content von: CloudMargin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155193/4900746